Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha deciso di sostenere una serie di iniziative volte a rispondere all’emergenza umanitaria scaturita dal conflitto in Ucraina. L’intervento si sviluppa su tre livelli di azione e prevede sia il sostegno a iniziative di accoglienza dei rifugiati nei paesi di confine con l’Ucraina, sia progetti di accoglienza diffusa nei territori di riferimento della Fondazione.

Nel dettaglio i tre livelli di azione comprendono: un’iniziativa in collaborazione con Acri – l’associazione nazionale che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio SpA; interventi di accoglienza dei rifugiati in collaborazione con le 16 Fondazioni di Comunità in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola; iniziative sovraprovinciali e/o complesse di accoglienza abitativa.

Fondazione Cariplo ha stanziato per questi interventi oltre 3,4 milioni di euro complessivi.

“Ci troviamo di fronte a una delle più grandi emergenze umanitarie del nostro tempo: nelle ultime settimane quasi 3 milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina per fuggire verso l’Europa e di questi circa 1 milione sono minori” ha detto Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo. “Davanti a questo dramma vogliamo sostenere le comunità del nostro territorio che già spontaneamente si stanno organizzando per accogliere e rispondere ai bisogni di chi fugge dalla guerra.

Abbiamo quindi stanziato 3,4 milioni di euro per sostenere interventi di emergenza umanitaria, sanitaria e sociale, attraverso la collaborazione con la rete nazionale delle Fondazioni di origine bancaria, e per attivare Fondi specifici dedicati all’accoglienza in ciascuna delle Fondazioni di Comunità presenti nelle province lombarde, di Novara e del Vco”. Anche a Cremona Fondazione Cariplo ha destinato il contributo di 125mila euro per l’iniziativa lanciata dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona.

“Stiamo vivendo un periodo di enormi difficoltà a cui tutti dobbiamo far fronte” ha commentato Franco Verdi, membro cremonese della Commissione Centrale di Beneficenza. “Fondazione Cariplo non poteva non stringersi alla rete di solidarietà che i nostri territori stanno affrontando nella speranza che presto la situazione torni pacifica”.

