Il Gal Terre del Po comunica di aver conferito l’incarico alla Carlo Ratti Associati, relativamente alla progettazione di un concept di pista multimodale di mobilità lenta in grado di collegare, in sostituzione delle tradizionali ciclabili, i comuni di Casalmaggiore e Sabbioneta.

Tale progetto dai contenuti altamente innovativi ed unico nel suo genere, di cui si sono avute alcune recenti anticipazioni sulla stampa, sarà presentato in un evento pubblico, alla presenza dello stesso Carlo Ratti, nel mese di Maggio, a Milano, presso la sede della Regione Lombardia.

Ulteriori informazioni saranno comunicate nel corso delle prossime settimane.

Carlo Ratti Associati con sede a Torino e filiali a Boston e Londra, è fondata e diretta da Carlo Ratti, architetto, urbanista, teorico dell’architettura e accademico italiano.

Ratti insegna presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston, USA, dove dirige il MIT Senseable City Lab. La rivista Esquire lo ha inserito tra i “Best & Brightest”, Forbes tra i “Names You Need to Know” e Wired nella lista delle “50 persone che cambieranno il mondo”. Fast Company lo ha nominato tra i “50 designer più influenti in America” e Thames & Hudson tra i “60 innovators shaping our creative future”.

Protagonista del dibattito internazionale sull’influenza delle nuove tecnologie in campo urbano, Carlo Ratti è autore di più di 500 pubblicazioni, tra cui il saggio La città di domani (Einaudi, 2017, scritto con Matthew Claudel), e proprietario di numerosi brevetti tecnici. Suoi articoli o interviste sono comparsi sulle più importanti testate giornalistiche, tra cui New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, Scientific American, BBC, Project Syndicate, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Domus.

Suoi lavori sono stati esposti da istituzioni culturali tra cui la Biennale di Venezia, il Design Museum di Barcellona, il Science Museum di Londra, il Museum of Modern Art di New York e il Maxxi di Roma. Durante Expo Milano 2015 ha curato il padiglione Future Food District. E’ stato co-curatore della sezione “Eyes of the City” della Biennale di Architettura e Urbanistica UABB di Shenzhen.

Tra i progetti più recenti vi sono: il quartier generale di Trussardi nel centro di Milano; il progetto the Cloud per le Olimpiadi di Londra del 2012, il Digital Water Pavilion per l’Expo 2008 di Saragoza (Spagna), nominato tra le “Best Inventions of the year 2007” dal magazine TIME, il Future Food District per Expo 2015, il Padiglione Italia per Expo Dubai 2020 e il progetto del Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione in Area Expo Milano 2015.

Membro dell’Italian Design Council, ricopre gli incarichi di copresidente del World Economic Forum Global Future Council su Città e urbanizzazione. Tra il 2015 e il 2018, Ratti è stato special advisor presso la Commissione Europea su digitale e smart cities.

