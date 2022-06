Martedì 14 e mercoledì 15 giugno la Fondazione Oic Onlus, che in Lombardia gestisce la RSA Domus Pasotelli Romani di Bozzolo, partecipa al convegno nazionale: “Alzheimer: prendersi cura della persona, uno sguardo tra presente e futuro” organizzato da Uneba e dalle Fondazioni Molina onlus e don Carlo Gnocchi onlus a Villa Cagnola di Gazzada Schianno.

Due gli interventi proposti dall’Oic in programma martedì 14:

Il primo, nell’ambito del seminario 2, alle 15.30 vedrà il dott. Fabio Toso (Direttore Generale della Fondazione OIC Onlus), assieme allo psicologo Riccardo Manca, riflettere sul tema: “Il dialogo e la relazione come cura per la persona e la sua famiglia” .

Il secondo, in plenaria, alle 17.45 dal titolo: “Lenti della mente: come mantenere le abilità cognitive dell’anziano all’epoca del covid”. Le dottoresse Monica Rapattoni, Natalia Cascino e Michela Fernanda Rigon racconteranno il progetto Oic che ha coinvolto alcuni ospiti e l’utilizzo di lenti basate sulla tecnica di neuromodulazione non invasiva (attraverso l’uso di serious games) e sull’adattamento prismatico.

