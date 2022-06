Sono 7.772 le vetture ibride ed elettriche che attualmente circolano in provincia di Cremona secondo l’elaborazione del Cetnro Studi di AutoScout24 su base di dati ACI relativi al 2021. Si tratta, a livello di numeri assoluti, del quarto dato più basso in Lombardia. Le quasi 8mila auto ibride ed elettriche presenti sul nostro territorio rappresentano il 3,4% del totale, un dato che pone il Cremonese al 7° posto per percentuale più alta. La nostra provincia è anche la settima come variazione percentuale tra il 2020 e il 2021.

In generale il parco auto circolante di auto ibride ed elettriche in Lombardia, rispetto al 2020, è aumentato sensibilmente (+66,1%), passando da 155.299 vetture a ben 258.021; un dato positivo ma comunque lontano dalla Valle d’Aosta (+520,7%) e dal Trentino-Alto Adige (+246,2%) e che rappresenta solo il 4,1% del totale di auto in circolazione.

Nei primi quattro mesi dell’anno a livello nazionale le vendite di auto ibride ed elettriche al netto del noleggio hanno raggiunto una quota di ben il 40,8% sul totale di auto nuove (136.990 immatricolazioni), un dato nettamente superiore rispetto al 13,1% del 2020. La quota maggiore riguarda le ibride (34,6%). Nell’usato, nonostante i valori siano ancora lontani dalle alimentazioni tradizionali e dal nuovo, sta comunque nascendo un mercato interessante.

Secondo i dati interni di AutoScout24, nei primi 5 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra un incremento del +31% delle richieste di auto ibride ed elettriche da parte degli utenti e del +21% di vetture disponibili. Sul fronte dei prezzi di auto usate più recenti (da 1 a 3 anni) in vendita su AutoScout24, il prezzo medio è di euro 37.400 per le ibride e di 38.200 per le elettriche.

La Gen Z mostra un’attenzione che si riflette nella propensione all’acquisto di veicoli ibridi plug-in ed elettrici. Quando acquisteranno un’auto, il 73% probabilmente o sicuramente prenderà in considerazione un’auto ibrida plug-in (vs il 55% altre generazioni) e due terzi del campione una elettrica (vs 45%). Sui motivi della scelta, indicano il rispetto dell’ambiente (55%) e perché rappresenta il futuro (38%).

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata