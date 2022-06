L’Oglio Po è ricco di luoghi specialie nascosti, spesso sconosciuti anche a coloro che vi abitano. Per aiutare residenti e turisti a conoscere meglio i gioielli del territorio, il GAL Oglio Po con il progetto Destinazioni Rurali ha programmato una lunga serie di visite e degustazioni gratuite in 31 Comuni del territorio.

L’Oglio Po, la cui gestione della destinazione turistica è stata recentemente affidata al destination manager Alex Kornfeind, si presenta al pubblico con un’azione pilota di turismo esperienziale, bike friendly e sostenibile per affermare il patrimonio di tradizioni della gente di fiume. Chiese, golene, palazzi e unicità gastronomiche locali si sveleranno ai visitatori in un ricco calendario di proposte.

Si inizierà il 24 giugno alle 15.00a Torricella del Pizzo con “Torricella tra arte e cultura”,un pomeriggio alla scoperta dei musei antropologico e musicale seguito dalla visita alla Chiesa di San Nicola. Nelle settimane successive si farà tappa a Sabbioneta, Pomponesco, Calvatone, Bozzolo, Isola Dovarese, Canneto Sull’Oglio, Castellucchio, Scandolara Ravara, Ostiano, Torre de’ Picenardi, Tornata e Gussola.

A queste prime date ne seguiranno altre fino alla chiusura di settembre. Le esperienze proposte sono tante e varie: si va delle visite guidate ai musei, come nel caso di Canneto sull’Oglio e Castellucchio, ad approfondimenti storico-artistici come ad Ostiano e Tornata, fino alla scoperta di importanti personaggi locali negli appuntamenti di Bozzolo con Don Primo Mazzolari, Torre de’ Picenardi con lo scultore Pietro Ferraroni o Sabbioneta con Vespasiano Gonzaga.

Non mancheranno momenti conviviali alla scoperta di sapori quasi scomparsi: è il caso del luadèl di Pomponesco, degli isolini di Isola Dovarese o delle preparazioni a base di erbe aromatiche a Piadena Drizzona. Un’attenzione particolare è stata data anche alle visite per le famiglie, così da coinvolgere anche i più piccoli nella proposta turistica rurale. In ciascuna visita è stata scelta con attenzione l’ora del giorno per creare suggestioni o afferrare momenti magici: nella Lanca di Gerole le visite sono programmate alla mattina presto o all’imbrunire, ore ideali per la scoperta della fauna locale. A Scandolara Ravara, Torre de’ Picenardi e Tornata gli appuntamenti sono notturni, all’interno delle emozionanti Chiese locali. Tutti i tour sono gratuiti ma è necessario iscriversi attraverso il sito Ogliopo.it dove sono già prenotabili i primi appuntamenti. Ciascun evento sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e prevede un numero massimo di iscritti. Per questa ragione si invitano le persone ad iscriversi responsabilmente per non occupare posti che potrebbero essere messi a disposizione di chi si trova in lista d’attesa. L’iniziativa è finanziata dal PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, grazie al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Destinazioni Rurali, alla scoperta dell’Oglio Po

24/06 ore 15.00 – Torricella del Pizzo , Torricella tra arte e natura: visita al museo di storia naturale e alla chiesa di San Nicola

, Torricella tra arte e natura: visita al museo di storia naturale e alla chiesa di San Nicola 25/06 ore 10.00 – Sabbioneta , Capire una città ideale

, Capire una città ideale 25/06 ore 15.00 – Pomponesco , Pomponesco tra arte e cibo: visita a Pomponesco con degustazione di luadèl

, Pomponesco tra arte e cibo: visita a Pomponesco con degustazione di luadèl 01/07 ore 15.00 – Calvatone , Scavare nella storia

, Scavare nella storia 02/07 ore 10.00 – Bozzolo , La Bozzolo dei Gonzaga

, La Bozzolo dei Gonzaga 02/07 ore 15.00 – Isola Dovarese , Isola e gli isolini: visita a Isola Dovarese e degustazione di isolini

, Isola e gli isolini: visita a Isola Dovarese e degustazione di isolini 03/07 ore 10.00 – Bozzolo , Bozzolo dei Gonzaga (evento per famiglie con bambini in età scolare)

, Bozzolo dei Gonzaga (evento per famiglie con bambini in età scolare) 03/07 ore 15.00 – Canneto sull’Oglio , Canneto green: visita a Canneto sull’Oglio e all’azienda Jenny Green con degustazione

, Canneto green: visita a Canneto sull’Oglio e all’azienda Jenny Green con degustazione 06/07 ore 10.00 – Castellucchio , Scoprire Castellucchio: visita a Castellucchio e al museo delle armi (evento per famiglie con bambini in età scolare)

, Scoprire Castellucchio: visita a Castellucchio e al museo delle armi (evento per famiglie con bambini in età scolare) 07/07 ore 21.00 – Scandolara Ravara , La chiesa vecchia e i crocefissi lignei

, La chiesa vecchia e i crocefissi lignei 09/07 ore 10.00 – Bozzolo , Bozzolo e Don Primo

, Bozzolo e Don Primo 09/07 ore 15.00 – Ostiano , Ostiano experience: visita ad Ostiano con focus storico tra Gonzaga ed ebrei e degustazione dei “Formaggi dell’Ostetrica”a Pessina cremonese

, Ostiano experience: visita ad Ostiano con focus storico tra Gonzaga ed ebrei e degustazione dei “Formaggi dell’Ostetrica”a Pessina cremonese 10/07 ore 15.00 – Sabbioneta , Vita di un principe del Rinascimento (evento per famiglie con bambini in età scolare)

, Vita di un principe del Rinascimento (evento per famiglie con bambini in età scolare) 11/07 ore 21.00 – Torre de’ Picenardi , La pieve di San Maurizio: alla scoperta dello scultore Piero Ferraroni

, La pieve di San Maurizio: alla scoperta dello scultore Piero Ferraroni 13/07 ore 21.00 – Tornata, I santi Antonio Abate e Ambrogio: visita alla chiesa e curiosità sull’iconografia dei santi

I santi Antonio Abate e Ambrogio: visita alla chiesa e curiosità sull’iconografia dei santi 16/07 ore 19.00 – Gussola , Gussola green: visita alla riserva naturale Lanca di Gerole con naturalista (evento per famiglie con bambini in età scolare)

, Gussola green: visita alla riserva naturale Lanca di Gerole con naturalista (evento per famiglie con bambini in età scolare) 23/07 ore 7.00 – Gussola, Gussola green: visita alla riserva naturale Lanca di Gerole con naturalista

