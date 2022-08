E’ ripartita la Festa dell’oratorio di Dosolo. Non la si proponeva dal periodo precedente alla pandemia da Covid. La Comunità ha risposto bene alla chiamata. C’era nell’aria tanta voglia di aggregazione. Tutti insieme nel cortile dell’oratorio, come se il covid non avesse minato le relazioni. Più di 120 volontari di tutte le età hanno risposto all’appello. Adolescenti, giovani, adulti e anziani. Ognuno offre il proprio contributo, in base a quello che può e sa fare. Gli spazi di azione sono tanti e diversi. Il paese e il territorio limitrofo sta rispondendo bene e partecipa alla festa numeroso. L’obiettivo? Tornare a fare festa insieme, incontrarsi, raccontarsi, lasciando giocare i bambini nello spazio loro dedicato, offrire il proprio servizio, sentendosi responsabili dell’oratorio, dimostrare che è possibile far convivere le diverse età della vita. La convivialità e la cura si incontrano. Il tutto nelle serate dal 26 al 28 settembre e dall’1 al 4 settembre. Ci sarà anche una serata della solidarietà e di raccoglimento: giovedì 1 settembre, alle 21.00 due giovani racconteranno la loro esperienza in Africa al servizio di una piccola comunità. La serata sarà accompagnata da bella musica e si concluderà con un momento di semplice convivialità. Venerdì 2 settembre la serata è dedicata al GREST, l’attività estiva con i ragazzi proposta dagli oratori di tutta la Lombardia. Domenica 4 settembre, la Musical Project, gruppo di musicisti cantanti e ballerini, che si ritrova settimanalmente nei locali dell’oratorio per preparare le proprie performance, chiuderà la Festa dell’oratorio, con un repertorio nuovo e coinvolgente. Dal 26 al 28 agosto e dal 2 al 4 settembre, sotto il tendone è possibile cenare. Per ogni sera una proposta musicale.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata