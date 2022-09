Avrà luogo domenica 18 settembre la ventitreesima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che ogni anno apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici, con centinaia di appuntamenti, nel nostro Paese in ben centodue località distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

L’iniziativa, coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla quale aderiscono ventisei Paesi europei, ha quest’anno quale tema a fare da fil rouge tra tutti gli eventi il “Rinnovamento”. Un invito a pensare nuovi modelli di convivenza e di sviluppo, di fronte alle grandi e difficili sfide del nostro tempo.

In LOMBARDIA, eventi a MILANO, MANTOVA, BOZZOLO, OSTIANO, POMPONESCO, SABBIONETA, SONCINO e VIADANA

MILANO – Un fitto programma di appuntamenti animerà la Giornata a MILANO, dove il 18 settembre la manifestazione prenderà il via alle ore 9.00 con l’accoglienza del pubblico e la visita guidata della sinagoga di via Guastalla 19, seguita dai saluti istituzionali di rav Alfonso Arbib (Rabbino capo), Walker Meghnagi (Presidente) e Sara Modena (Assessore alla Cultura).

Tanti gli ospiti che si avvicenderanno nel ciclo di incontri programmato nei locali della sinagoga. Alle ore 10.30 Ugo Volli intervisterà rav Alfonso Arbib sul “rinnovamento nella tradizione ebraica”, mentre alle ore 11.30 si svolgerà la conferenza “Vittime nel paese degli eroi. La memoria della Shoah in Israele” curata dallo storico francese di origini algerine Georges Bensoussan.

Alle ore 15.00 vi sarà l’intervista di Niram Ferretti a uno dei più importanti storici israeliani, Benny Morris, sul tema “Israele: passato presente e futuro”.

Alle 16.30 incontro con Mordechai Kedar sul tema “Gli accordi di Abramo. I nuovi orizzonti del dialogo”, mentre alle 18.00 Ugo Volli modererà l’incontro con Aaron Fait e Marco Merola su “Israele: quando l’agricoltura incontra l’innovazione”. La sera alle 20.15, presso il Teatro Menotti (Via Ciro Menotti, 11), concerto di musica ebraica dal titolo “La cantica del mare: un viaggio musicale lungo le coste del mediterraneo” a cura dell’ensemble Progetto Dafka.

Lunedì 19 settembre, in diretta Zoom, due incontri chiuderanno il programma milanese della Giornata: alle ore 18.30 “Dalla tragedia alla rinascita. Varsavia e Francoforte: Due comunità europee così vicine e così diverse” a cura di rav Avichai Apel e rav Michael Joseph Schuldrich e alle ore 20 “Ol mikve’: bagno rituale. Le acque del rinnovamento” a cura di Anna Arbib e Levana Touito.

Per informazioni: Comunità ebraica di Milano – Tel: 0248311001; Mail: info.sede@com-ebraicamilano.it; Web: https://www.mosaico-cem.it/

A MANTOVA, la Comunità ebraica aprirà al pubblico la Sinagoga Norsa di via Govi 13 per visite guidate che avranno luogo domenica 18 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Alle ore 16.00, sempre nei locali della sinagoga, presentazione del libro “Fabio Norsa z”l. 1946-2012” con un dialogo tra gli autori e l’introduzione del Presidente della Comunità Ebraica di Mantova Emanuele Colorni. Per informazioni: Comunità ebraica di Mantova – Tel. 0376.321490; Mail: comebraica.mn@gmail.com

A SONCINO (CR), presso la Sala del Consiglio del Comune (Piazza Giuseppe Garibalbi, 1), gli eventi della Giornata si apriranno domenica 18 settembre alle ore 10.00 con il saluto alle autorità e la presentazione dei relatori. Seguiranno gli interventi del Prof. Franco Bontempi su “Cultura e lingua Ebraica” e quello della Dr.ssa Valeria Rossini dal titolo “Dall’incunabolo alle cinquecentine ebraiche nella tipografia italiana”. Per informazioni: Museo della Stampa – Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino

Sito: http://www.museostampasoncino.it; Mail: info@museostampasoncino.it; Tel. 3473824496; Facebook https://www.facebook.com/museostampasoncino

A VIADANA (MN) domenica 18 settembre ci sarà l’apertura al pubblico della Sinagoga di Via Ivanoe Bonomi 30 (Ore 10.00-12.00 e 15.00-17.30) e su richiesta del cimitero ebraico di Via Paraluppa. Nel pomeriggio la sinagoga accoglierà la “Sviolinata Ebraica” del complesso Fôg Balarîn (Ore 16.00) e un concerto a cura di Elena Federici, Cristiano Maramotti e Massimiliano Savioli (Ore 16.45). In occasione della Giornata della Cultura Ebraica il Museo Civico (Alessandro Manzoni 4) rimarrà aperto dalle ore 16.00.

Per informazioni: Comune di Viadana -Tel. 03757861; Mail: urp@comune.viadana.mn.it; Sito: https://comune.viadana.mn.it/

A SABBIONETA (MN) domenica 18 settembre apertura del Cimitero Ebraico (frazione Borgofreddo) dalle 10.00 alle 19.00 con visita guidata alle ore 10.30 a cura Alberto Sarzi Madidini, cultore di storia locale e della Sinagoga di Via Bernardino Campi, 1 (Ore 10:00-13:00 e 14:30-19:00). Nella sala espositiva della Sinagoga sarà possibile ammirare i preziosi volumi editi nel ‘500 da Tobia Foà e vi sarà inoltre la possibilità di acquistare libri di cultura, storia e cucina ebraica. Durante la giornata, in Sinagoga, “Rinnovarsi… ma non troppo!”: intermezzi musicali con la partecipazione del gruppo musicale “Le’Haim” (Ore 11:00 – 12:00 – 15:00 – 16:00). Nel pomeriggio, presso Palazzo Forti (Via dell’Accademia, 1), conferenza di Giuliano Tamani dal titolo “La tipografia ebraica di Sabbioneta (1551 – 1567): una stamperia locale per un’editoria internazionale”. Saranno organizzati inoltre tour guidati “Alla scoperta della città Ideale, con particolare attenzione al quartiere ebraico” a cura di Marcella Luzzara con partenza dall’Infopoint di Via Teatro n. 2 (Ore 11:30 ed ore 14:30, costo € 7). Per informazioni: Associazione Pro Loco Sabbioneta: Tel. 037552039/0375221044; Mail: info@turismosabbioneta.org

Nella località di BOZZOLO (MN) domenica 18 settembre ci sarà l’apertura straordinaria del cimitero ebraico di Via Cremona 2. L’orario d’apertura è dalle 9.00 alle 19,00, con visite guidate alle ore 11.00 e alle 17.00. All’interno dell’area sarà inoltre allestita una mostra fotografica documentaria. Gruppo Culturale “Per Bozzolo” / Tel. 0376 919068 – 329 4086632 / Mail: info@gruppoculturaleperbozzolo.it / www.gruppoculturaleperbozzolo.it

A OSTIANO (CR) domenica 18 settembre apertura del cimitero ebraico (località Montagnetta) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, con possibilità di visitare l’interno del castello e l’esterno della sinagoga , attualmente in restauro. Per informazioni: Tel. 3287181527, Mail: mineragiuseppe@gmail.com

A POMPONESCO (MN) il cimitero ebraico di via Alberto Cantoni sarà aperto al pubblico dalle ore 08.00 alle 18.00. Per informazioni: Mail: istruzione.cultura@comune.pomponesco.mn.it; Sito: http://www.comune.pomponesco.mn.it/

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’Associazione europea per la preservazione e la valorizzazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa.

Ogni anno infatti partecipano nella sola Italia decine di migliaia di visitatori, che aderiscono all’invito a scoprire un patrimonio culturale di notevole interesse storico, archeologico, architettonico, artistico, che per un giorno diventa fruibile all’unisono, grazie alla virtuosa collaborazione tra Comunità Ebraiche, Istituzioni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ucei.it/giornatadellacultura e sui canali social: Facebook Giornata Europea della Cultura Ebraica e Instagram Giornata della Cultura

La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. È inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.

Aderiscono alla Giornata in Italia le seguenti località: ABRUZZO: Pescara – CALABRIA: Arena, Belvedere Marittimo, Bova Marina, Catanzaro, Caulonia, Cittanova, Chiaia, Cosenza, Cropani, Crotone, Gerace, Motta San Giovanni, Nicotera, Palmi, Piscopio, Reggio Calabria, Rende, Roccelletta di Borgia, San Floro, San Giorgio Morgeto, Santa Maria del Cedro, Soriano Calabro, Stilo, Tarsia, Vibo Valentia, Zambrone – CAMPANIA: Napoli – EMILIA ROMAGNA: Bologna, Carpi (Fossoli), Cento, Correggio, Cortemaggiore, Ferrara, Finale Emilia, Fiorenzuola d’Arda, Lugo di Romagna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Soragna – FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, Latisana, Trieste, Udine – LAZIO: Fiuggi, Roma – LIGURIA: Genova – LOMBARDIA: Bozzolo, Mantova, Milano, Ostiano, Pomponesco, Sabbioneta, Soncino, Viadana – MARCHE: Ancona, Fano, Jesi, Senigallia, Pesaro, Urbino – PIEMONTE: Acqui Terme, Alessandria, Asti, Biella, Carmagnola, Casale Monferrato, Chieri, Cuneo, Moncalvo, Mondovì, Rivalta Bormida, Saluzzo, Torino, Vercelli – PUGLIA: Alberobello, Bari, Lecce, Oria, San Nicandro Garganico, Taranto, Trani – SARDEGNA: Cagliari – SICILIA: Castroreale, Palermo, Siracusa, Trapani – TOSCANA: Firenze, Livorno, Pisa, Pitigliano, Siena – TRENTINO ALTO ADIGE: Merano VENETO: Conegliano, Padova, Portobuffolè, Rovigo, Venezia, Vittorio Veneto, Verona, Vicenza

I 30 Paesi europei che aderiscono sono: Austria, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In Europa la Giornata è coordinata dall’AEPJ – The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage. I programmi dei singoli Paesi sono consultabili sul sito www.jewisheritage.org

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata