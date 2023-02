Casalasche alla ribalta e non soltanto nel panorama cremonese ma anche in quello regionale. Parliamo di calcio dilettanti e parliamo in particolare del Psg: la squadra di San Giovanni in Croce, capolista con 13 punti di vantaggio in Seconda I, non è solo lanciatissima verso l’immediato ritorno in Prima categoria, ma è anche la squadra che ha il terzo migliore punteggio in regione, calcolando la media punti di tutte le prime in classifica dei vari gironi lombardi dall’Eccellenza alla Terza.

Un lavoro statistico che porta al calcolo della media, dato che non tutti i giorni hanno lo stesso numero di squadre e soprattutto non tutte le categorie hanno giocato lo stesso numero di partite, anche se per quasi tutti i campionati siamo giunti a due terzi del cammino, dunque il dato è molto attendibile.

In testa c’è una squadra di Terza pavese, il Real Vidigulfo, che è irraggiungibile, avendo sempre vinto con 39 punti in 13 gare (media netta di 3 punti a partita). Segue il Verderio, sempre in Terza ma in provincia di Lecco, con 37 punti in 13 gare e una media di 2.85 punti a gara. Sul podio, appunto, c’è poi il Psg appaiato al San Pancrazio, capolista bresciana del girone di Prima D (dove sono inserite anche alcune cremasche): due squadre che hanno viaggiato a una media sempre vertiginosa di 2.79 punti a gara con 53 punti in 19 partite.

C’è però in record che in Lombardia nessuno è riuscito per ora a togliere al Psg, quello delle 16 vittorie consecutive, interrotto infatti alla 2° giornata di ritorno dal Castelverde, col pareggio peraltro subito nel finale di gara, altrimenti sarebbe arrivato il successo numero 17 di fila.

Una festa, dunque, molto casalasca, impreziosita dall’exploit di un’altra squadra del territorio a sud-est della provincia, ossia la Tre Ponti di Solarolo Rainerio, prima in Terza con 40 punti in 15 gare e una media di 2.67 punti a partita, che la piazza al 12° posto in regione. Decisamente non male.

