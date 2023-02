Si voterà il prossimo 14-15 maggio (domenica e lunedì, dunque come per le ultime Regionali) in sette comuni in provincia di Cremona. La data è stata individuata e ufficializzata nelle scorse ore.

In totale si voterà in 103 comuni in tutta la Lombardia. Per quanto riguarda la provincia di Cremona le amministrazioni da rinnovare sono Motta Baluffi, Capergnanica, Robecco, Ticengo, Trescore, Vaiano Cremasco e Vailate. Un comune dunque è Casalasco e, come noto, Motta va al voto perché è intervenuta la decadenza della giunta Carrara per la mancanza del numero legale in consiglio comunale. I cinque anni sarebbero scaduti nel 2024.

In provincia di Mantova, nel territorio del comprensorio Oglio Po, va invece al voto (regolarmente, ossia per fine mandato) il solo comune di San Martino dall’Argine, con Alessio Renoldi che correrà per il terzo mandato consecutivo. Gli altri comuni mantovani sono tutti abbastanza lontani dal comprensorio: si tratta di Borgo Mantovano, Borgofranco sul Po, Castel Goffredo, Ceresara e Rodigo.

G.G.

