Il Pronto Soccorso dell’ospedale Oglio Po ha un nuovo triage, che consentirà di migliorare ulteriormente la presa in carico dei pazienti, facilitando la gestione dell’urgenza.

Si è concluso in questi giorni il percorso di adeguamento previsto dalle normative di Regione Lombardia per l’efficientamento dei reparti di Pronto Soccorso, da attuare nel 2023.

«Cambia la modalità operativa nella presa in carico dei pazienti, che inizia dal momento dell’accettazione», spiega Antonella Capelli direttore del Pronto Soccorso all’Oglio Po. «Contestualmente alla registrazione, vengono effettuati gli esami ematici, delle urine, elettrocardiogramma, utili a preparare il paziente agli accertamenti clinici. Questo consente di migliorare i tempi di permanenza nel servizio.

MIGLIORA LA CURA – L’adeguamento strutturale della sala triage è stato ultimato nelle scorse settimane: oltre al terminale per la registrazione degli accessi, la stanza ospita due box per le visite ed è dotata di servizi igienici dedicati. Un ambiente idoneo e confortevole, che garantisce la giusta privacy ai pazienti e adeguati spazi operativi ai due infermieri in turno, che in linea con i protocolli medico-infermieristici potranno già prestare un primo intervento.

Anche il lavoro degli operatori sanitari trae beneficio dalla riorganizzazione: «Effettuare subito gli esami diagnostici consente di velocizzare i tempi di valutazione del paziente ed anticipare il giudizio diagnostico, per poi disporre al bisogno ulteriori accertamenti», commenta Capelli. «Un sistema più efficiente rende più efficace il gesto terapeutico e valorizza l’autonomia dei professionisti che si occupano di questo servizio, segno di un reparto che sta crescendo».

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata