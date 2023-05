La risposta del territorio cremonese agli effetti del dissesto idrogeologico, che seppur con impatti differenti riguarda tutta l’Italia, non si fa attendere.

Nei prossimi mesi infatti partiranno due importanti cantieri finanziati dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona che ha beneficiato di un contributo di 1,3 milioni di euro riconosciuto da Regione Lombardia per eseguire, tramite Padania Acque, Gestore unico affidatario del Servizio Idrico Integrato del cremonese, “interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni”.

I due interventi strategici riguardano la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza della Gronda Ovest nella frazione di Gazzo nel Comune di Pieve San Giacomo, per un importo di 800mila euro, e la realizzazione della Gronda Nord nella frazione di San Lorenzo de’ Picenardi, nel Comune di Torre de’ Picenardi, per un importo di 500mila euro.

L’obiettivo, rappresentato nel protocollo d’intesa siglato tra Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona, Padania Acque, Comune di Pieve San Giacomo, Comune di Torre de’ Picenardi e Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio (DUNAS), è quello di mettere in sicurezza le reti fognarie comunali rispetto ad eventi meteorici straordinari in concomitanza della stagione irrigua.

«Due progetti fondamentali frutto della condivisione del lavoro e della capacità di fare sistema da parte di tutti i soggetti che si occupano della gestione delle acque per tutelare e salvaguardare il nostro territorio, un patrimonio naturale ed economico» – commenta Stefano Belli Franzini, Presidente dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona. «Ci impegniamo – conclude – a proseguire le attività del tavolo allagamenti promosso da ATO per raccogliere le esigenze territoriali e sottoporle mediante progetti agli organi superiori competenti al fine di reperire i finanziamenti necessari».

«Le conseguenze catastrofiche per l’uomo e per la natura dei cambiamenti climatici e dei fenomeni meteorologici sempre più avversi, come le recenti alluvioni che hanno devastato interi comuni dell’Emilia-Romagna, devono portare a urgenti piani di potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione e a interventi mirati di risoluzione delle criticità dei centri abitati. Padania Acque si impegna ad attuare gli interventi, benché non direttamente afferenti al Servizio Idrico Integrato, per fornire supporto ai Comuni, preservando le reti fognarie da eccessivi apporti di acque superficiali con conseguenti allagamenti nelle aree urbanizzate» – commenta l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi.

«L’intervento previsto permetterà di evitare gli allagamenti che si verificano soprattutto all’inizio di via Orlandelli nella frazione di Gazzo. La realizzazione della Gronda Ovest è un’opera attesa e necessaria e cercheremo, sempre in collaborazione con gli enti competenti, di trovare altre soluzioni che possano contribuire a migliorare la situazione dell’abitato di Pieve San Giacomo» – dichiara il sindaco Maurizio Morandi.

«Dopo i recenti lavori di collettamento della rete fognaria della frazione Pozzo Baronzio al depuratore comunale, preceduti da altri importanti interventi di estensione della rete fognaria effettuati sempre da Padania Acque, attendiamo la realizzazione di questa nuova opera che, deviando verso nord le acque piovane, consentirà di risolvere l’annoso problema degli allagamenti della frazione di San Lorenzo de’ Picenardi» – spiega il sindaco di Torre de’ Picenardi Mario Bazzani.

«Il Consorzio DUNAS – spiega il Direttore Generale Paolo Micheletti – è un ente che a livello territoriale si occupa della difesa del suolo, della bonifica idraulica e dell’allontanamento delle acque, pertanto contribuiremo alla gestione delle due nuove opere attraverso le nostre competenze professionali e le attrezzature di cui disponiamo. Esprimo soddisfazione per la prossima realizzazione di questi due interventi, peraltro inseriti anche nella nostra programmazione, con l’auspicio che, grazie a un lavoro sinergico, si possano intercettare ulteriori risorse economiche per una gestione efficiente ed efficace delle acque superficiali».

Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto da Stefano Belli Franzini, Presidente dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona; Alessandro Lanfranchi, Amministratore delegato di Padania Acque; Maurizio Morandi, Sindaco di Pieve San Giacomo; Mario Bazzani, Sindaco di Torre de’ Picenardi e da Paolo Micheletti, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio (DUNAS).

