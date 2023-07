Stanno arrivando, in queste ore e a partire da lunedì, alcuni messaggi che hanno come oggetto It-Alert, ossia il nuovo sistema di allarme pubblico messo a punto in Emilia Romagna in caso di calamità naturali per avvertire la popolazione. E’ vero che il sistema è appunto legato all’Emilia Romagna, di recente colpita da una pesante alluvione nella zona di Faenza e Forlì, ma anche i territorio di confine in Lombardia – dunque pure le province di Cremona e di Mantova – sono soggetti all’invio di questi sms.

Di fatto i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile suonano contemporaneamente, emettendo un suono differente da quello tradizionale. Si tratta di un test per capire la diffusione di It-Alert: non serve dunque avere alcun timore. Per così dire, una semplice esercitazione.

