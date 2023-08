“Continua l’impegno di Regione Lombardia a sostegno dei giovani atleti lombardi. Questo accordo con Fidal ci permetterà di sostenere giovani talenti nel loro percorso di maturazione, aiutandoli a far fronte alle spese nell’ambito della loro attività agonistica. Un modo concreto per supportarli e premiarne l’impegno e i risultati”, queste le parole di Lara Magoni, sottosegretario Sport e Giovani.

Regione Lombardia e FIDAL Lombardia ritengono fondamentale avviare una partnership istituzionale negli ambiti legati al sostegno delle atlete e degli atleti meritevoli lombardi under 23, all’interno del progetto “Talento” 2023 che prevede l’erogazione di borse di studio, a giovani under 23 tesserati FIDAL Lombardia e non appartenenti a un corpo militare, per supportarne l’attività sportiva, le cure in caso di infortunio e la partecipazione, nel caso di talenti più meritevoli, a gare internazionali e all’estero e la realizzazione di un corso di formazione che ha come obiettivo la formazione delle atlete e atleti a una maggiore consapevolezza degli strumenti e delle competenze da sfruttare.

“Gli anni di sviluppo e maturazione rappresentano un periodo delicato per i giovani. Da ex atleta conosco bene le difficoltà, le rinunce e le scelte che gli atleti devono compiere per essere competitivi a certi livelli. Sono certa che assegnare loro delle borse di studio – ha continuato il sottosegretario – sia un modo concreto ed efficace per stargli accanto, nonché un ennesimo traguardo da raggiungere ed inseguire: uno stimolo per migliorarsi ed essere più performanti dentro e fuori dal campo”, questo il messaggio conclusivo del sottosegretario con delega Sport e Giovani, Lara Magoni.

