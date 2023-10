Ufela, da oltre cento anni una prelibatezza prodotta da Dolce Follia di Calvatone, sarà protagonista sabato dalle ore 14 alle ore 15 al PalaVirgilio, in piazza Leon Battista Alberti a Mantova durante il festival “Sbrisolona and co.”.

La pasticceria Dolce Follia, locale storico di Calvatone, da tre generazioni produce Ufela, un dolce tipico lombardo che da oltre cento anni si produce solo a Calvatone, grazie ad una sfoglia unica nel suo genere, tanto da meritare il riconoscimento di Prodotto Tipico dalla Regione Lombardia.

La sfoglia dell’Ufela è talmente delicata e raffinata che può accompagnare sia il dolce che il salato, infatti, ne esistono due versioni, una dolce e una denominata “insipida”. Maurizio Bardella e il suo staff presenteranno e faranno degustare al pubblico presente questo dolce, molto semplice, realizzato totalmente con prodotti a km zero, ma dal grande successo.

Cremona, Mantova, Bergamo, Brescia: quattro città della Regione Europea della Gastronomia presentano i dolci tipici delle storie cittadine. Un appuntamento all’insegna della dolcezza, un’occasione unica per liberare la creatività e il gusto per un appuntamento da non perdere! Evento gratuito, prenotazione consigliata ma non obbligatoria.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata