Scoprire la realtà di Santa Chiara, scuola di formazione a Casalmaggiore che da qualche anno ha ampliato la sua offerta, cercando di mantenersi al passo coi tempi. E’ partito così il tour cremonese in provincia dell’assessore regionale all’Istruzione Simona Tironi.

Accompagnata tra gli altri, oltre che dal coordinatore provinciale di Forza Italia Gabriele Gallina, dal sindaco Filippo Bongiovanni per Casalmaggiore e dai sindaci di Calvatone Valeria Patelli e di Rivarolo del Re Luca Zanichelli, l’assessore all’Istruzione di Regione Lombardia ha poi conosciuto dal presidente della Fondazione Mauro Acquaroni i numeri di Santa Chiara, con circa 25o ragazzi che escono ogni anno e l’80% di questi che, nei vari settori (parrucchiere, meccanico, ristorazione), vengono assorbiti in pochi mesi dal mercato. Senza dimenticare anche i corsi di infermieristica per adulti.

