Presso la Fondazione Conte Carlo Busi Onlus di Casalmaggiore, in via Formis n. 4, a breve si terrà un corso per Ausiliari Socio Sanitari – ASA; Il Conso di Amministrazione della Fondazione Busi ha infatti deciso di investire nella formazione del personale, siglando un accordo con il “Centro di Formazione Professionale IAL di Viadana”.

Il corso, della durata di 800 ore, includerà 350 ore di teoria, 350 di tirocinio e 100 ore di esercitazioni.

L’iniziativa avrà un duplice risvolto: da un lato garantire la crescita di professionalità sempre più preziose da inserire nel contesto della Fondazione Busi, in risposta alle esigenze di cura e assistenza dei residenti; dall’altro offrire un’alternativa d’impiego concreta a chi volesse partecipare al corso, con un’alta aspettativa di stabilità del rapporto di lavoro, che seguirà il conseguimento dell’attestato di competenza ASA riconosciuto in Lombardia.

Il Centro di formazione IAL, che vanta una radicata esperienza nel settore della formazione del personale Socio Sanitario, metterà a disposizione degli iscritti insegnanti esperti per tutta la durata del corso, che indicativamente si svolgerà con inizio da marzo 2024 e fine a gennaio 2025, affrontando contenuti di etica professionale , di sicurezza, di privacy, di riabilitazione e mobilizzazione, di igiene personale ed alimentare.

I requisiti di accesso sono maggiore età, diploma di scuola secondaria di primo grado (diploma di licenza media) e certificato medico di idoneità all’impiego, per gli stranieri anche copia del titolo di studio conseguito all’estero e capacità di comprensione ed espressione della lingua italiana a livello di consentire la partecipazione al corso.

Il costo del corso è di 700,00 euro.

Per informazioni sarà possibile rivolgersi allo IAL di Viadana chiamando i seguenti numeri 0372/36450 oppure 347/4707488.

