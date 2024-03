Itinerari treno+esperienza verso le mete del turismo in Lombardia, più corse verso i laghi nei weekend, collegamenti diretti con le riviere liguri di Levante e Ponente: questo il programma di Trenord per la primavera e l’estate 2024, che prenderà il via con il weekend di Pasqua e Pasquetta. Le proposte proseguono il percorso avviato dall’azienda ferroviaria per promuovere l’uso del treno nel tempo libero e incentivare un turismo sostenibile senz’auto in Lombardia.

“Nei weekend e nei mesi estivi, il trasporto pubblico è e deve diventare sempre più un mezzo per il turismo. Questo è un passo fondamentale per un futuro più sostenibile – ha dichiarato Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord – . Da anni lavoriamo per incoraggiare turisti e cittadini a usare i nostri treni nel tempo libero, e i risultati sono positivi: nel 2023, in 10,6 milioni hanno viaggiato con noi nei fine settimana e in estate verso mete turistiche; 81mila hanno scelto gli itinerari delle Gite in treno, +32% rispetto al 2022. Quest’anno vogliamo crescere ancora, grazie a nuovi prodotti, più corse verso i laghi e i Treni del mare“.

LE GITE IN TRENO PER LA PRIMAVERA ESTATE



Con la primavera tornano le Gite in treno di Trenord, itinerari che uniscono al viaggio esperienze di visita, divertimento, cultura, arte, sport.

L’ampio ventaglio di prodotti comprende percorsi treno+battello sui grandi laghi lombardi – Como, Maggiore, Garda, Iseo – e pacchetti che uniscono al viaggio l’ingresso ai più grandi parchi divertimenti della regione.

Le proposte sono rivolte anche agli sportivi: fra gli altri, il biglietto Viandante sul lago, che comprende il viaggio in treno fino a Lecco e la libera navigazione fra gli scali fino a Colico e consente di alternare tratti in battello a camminate fra i diversi paesi sul Lario, sul percorso di trekking Sentiero del Viandante.

Tutti i dettagli sulle proposte già attive sono disponibili sulla pagina trenord.it/giteintreno, che nelle prossime settimane sarà aggiornata con ulteriori novità.

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO WEEKEND E FESTIVI

Dal 30 marzo Trenord potenzia il servizio nei festivi sulle linee dirette verso i laghi. Saranno aggiunte due corse sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola e due sulla linea Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago, per aumentare i collegamenti fra la città di Milano e il Lago Maggiore.

Due corse in più circoleranno invece sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, per i turisti diretti sul Lario. Questi potenziamenti si affiancano alle sette corse aggiuntive introdotte negli anni scorsi nei giorni festivi sulla linea Milano-Brescia-Verona, che raggiunge il Lago di Garda, e che ora sono state inserite stabilmente nell’orario.

Le nuove corse sono già inserite nell’orario su trenord.it e sull’App.

I TRENI DEL MARE TRA LOMBARDIA E LIGURIA

Dal 30 marzo ripartono anche i Treni del mare, che torneranno a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi.

I Treni del mare da Milano e da città come Bergamo, Treviglio, Como, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Pavia e Voghera porteranno i passeggeri direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. L’offerta sarà di cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord.

I biglietti per i Treni del mare si possono acquistare in tutte le biglietterie Trenord, comprese quelle di Milano Porta Garibaldi, Bergamo, Treviglio, Como San Giovanni, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio FS, Legnano, Pavia, Voghera, stazioni servite dalle corse. Non è prevista la prenotazione.

GITE IN TRENO: GLI ITINERARI SENZ’AUTO DI TRENORD PER LA PRIMAVERA-ESTATE 2024

Gite in treno è l’iniziativa di Trenord che promuove un turismo senz’auto in Lombardia, grazie a itinerari treno+esperienza proposti in collaborazione con realtà locali: gli enti di navigazione, parchi divertimenti, destinazioni di arte e cultura.

I pacchetti disponibili sono presentati al link trenord.it/giteintreno, su cui saranno pubblicati anche ulteriori proposte per la primavera e l’estate 2024.

I biglietti di “Gite in treno” sono acquistabili online su sito e App, in biglietteria, ai distributori automatici di stazione e nei punti vendita autorizzati di Trenord.

LAGHI. Treno + battello per navigare sui laghi di Lombardia

Gite in treno propone biglietti speciali treno+battello per una giornata sui laghi di Como, Garda, Iseo o sul Maggiore.

Tour Primo Bacino di Como . Il biglietto speciale consente di esplorare la sponda comasca del Lario a soli 18,50 euro per gli adulti e 9,20 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni); comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Como e la libera navigazione in battello tra le località di Cernobbio, Moltrasio, Blevio e Torno.

. Il biglietto speciale consente di esplorare la sponda comasca del Lario a soli 18,50 euro per gli adulti e 9,20 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni); comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Como e la libera navigazione in battello tra le località di Cernobbio, Moltrasio, Blevio e Torno. Tour Primo Bacino di Lecco . Il biglietto speciale consente di esplorare l’area del basso ramo lecchese del lago, negli scali compresi fra Lecco e Onno, a soli 17 euro per gli adulti e 9,40 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni); comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Lecco e la libera navigazione in battello tra le località di Valmadrera, Abbadia Lariana e Mandello del Lario.

. Il biglietto speciale consente di esplorare l’area del basso ramo lecchese del lago, negli scali compresi fra Lecco e Onno, a soli 17 euro per gli adulti e 9,40 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni); comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Lecco e la libera navigazione in battello tra le località di Valmadrera, Abbadia Lariana e Mandello del Lario. Bellagio Tour . Il biglietto speciale, a 29,20 euro per gli adulti, 15,90 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni) e 58,40 euro per famiglie (2 adulto + 2 ragazzo), comprende il viaggio andata e ritorno in treno a Como da tutta la Lombardia e la navigazione da Como a Bellagio, con possibilità di fermata a Tremezzo e Villa Carlotta. Il biglietto consente anche l’opzione di rientro da Varenna. Il biglietto comprende anche uno sconto per l’ingresso di Villa Carlotta (ingresso adulto 13 euro anziché 15, famiglia 26 euro anziché 30).

. Il biglietto speciale, a 29,20 euro per gli adulti, 15,90 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni) e 58,40 euro per famiglie (2 adulto + 2 ragazzo), comprende il viaggio andata e ritorno in treno a Como da tutta la Lombardia e la navigazione da Como a Bellagio, con possibilità di fermata a Tremezzo e Villa Carlotta. Il biglietto consente anche l’opzione di rientro da Varenna. Il biglietto comprende anche uno sconto per l’ingresso di Villa Carlotta (ingresso adulto 13 euro anziché 15, famiglia 26 euro anziché 30). Tesori del Lago di Como . Un biglietto speciale, a soli 14,50 euro per i ragazzi, (fino ai 13 anni), 26 euro per gli adulti e 52 euro per famiglie (2 adulti+2 ragazzi), che include il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Varenna e la libera navigazione in battello tra Menaggio, Bellagio, Cadenabbia, Villa Carlotta, Tremezzo e Lenno. Anche questo biglietto prevede uno sconto all’ingresso di Villa Carlotta (ingresso adulto 13 euro anziché 15, famiglia 26 euro anziché 30).

. Un biglietto speciale, a soli 14,50 euro per i ragazzi, (fino ai 13 anni), 26 euro per gli adulti e 52 euro per famiglie (2 adulti+2 ragazzi), che include il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Varenna e la libera navigazione in battello tra Menaggio, Bellagio, Cadenabbia, Villa Carlotta, Tremezzo e Lenno. Anche questo biglietto prevede uno sconto all’ingresso di Villa Carlotta (ingresso adulto 13 euro anziché 15, famiglia 26 euro anziché 30). Il Viandante sul lago . Il biglietto speciale, al prezzo di 29 euro per un giorno e di 48 euro per due giorni adiacenti, permette di raggiungere Lecco da ogni stazione della Lombardia e la libera circolazione ferroviaria fra le stazioni di Lecco e Colico, oltre la libera navigazione in battello fra gli scali compresi fra Lecco e Colico, con unico interscambio consentito a Bellagio.

. Il biglietto speciale, al prezzo di 29 euro per un giorno e di 48 euro per due giorni adiacenti, permette di raggiungere Lecco da ogni stazione della Lombardia e la libera circolazione ferroviaria fra le stazioni di Lecco e Colico, oltre la libera navigazione in battello fra gli scali compresi fra Lecco e Colico, con unico interscambio consentito a Bellagio. Laveno e il Maggiore . Il biglietto speciale, in vendita al costo di 26,50 euro per gli adulti e 16,80 euro per i ragazzi (fino a 13 anni), comprende il viaggio andata e ritorno verso Laveno da tutta la Lombardia e la libera navigazione tra gli scali di Laveno e Stresa (Intra, Villa Taranto, Pallanza, Isola Madre, Isola Superiore, Isola Bella e Baveno). Il biglietto permette di ottenere uno sconto per l’ingresso di Villa Taranto (ingresso adulto 8 euro anziché 13).

. Il biglietto speciale, in vendita al costo di 26,50 euro per gli adulti e 16,80 euro per i ragazzi (fino a 13 anni), comprende il viaggio andata e ritorno verso Laveno da tutta la Lombardia e la libera navigazione tra gli scali di Laveno e Stresa (Intra, Villa Taranto, Pallanza, Isola Madre, Isola Superiore, Isola Bella e Baveno). Il biglietto permette di ottenere uno sconto per l’ingresso di Villa Taranto (ingresso adulto 8 euro anziché 13). Lago d’Iseo-Monte Isola . Alla scoperta di Monte Isola, l’isola lacustre più alta d’Europa: il biglietto speciale a soli 16 euro comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Sale Marasino, Iseo o Sulzano e il battello per Monte Isola.

. Alla scoperta di Monte Isola, l’isola lacustre più alta d’Europa: il biglietto speciale a soli 16 euro comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Sale Marasino, Iseo o Sulzano e il battello per Monte Isola. Salò Tour . Alla scoperta di una delle località più affascinanti e visitate della riva bresciana del lago di Garda: il biglietto speciale al prezzo di 29,40 euro per gli adulti e di 18,30 per i ragazzi (fino ai 13 anni) comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Desenzano o Peschiera e la navigazione in battello fino a Salò. Il ticket consente l’utilizzo dei servizi rapidi della navigazione lago di Garda.

. Alla scoperta di una delle località più affascinanti e visitate della riva bresciana del lago di Garda: il biglietto speciale al prezzo di 29,40 euro per gli adulti e di 18,30 per i ragazzi (fino ai 13 anni) comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Desenzano o Peschiera e la navigazione in battello fino a Salò. Il ticket consente l’utilizzo dei servizi rapidi della navigazione lago di Garda. Sirmione Tour . Il biglietto speciale, al prezzo di 22 euro per gli adulti e di 13,80 per i ragazzi (fino ai 13 anni), consente di raggiungere Desenzano (o Peschiera) da tutta la Lombardia per poi navigare in battello fino a Sirmione.

. Il biglietto speciale, al prezzo di 22 euro per gli adulti e di 13,80 per i ragazzi (fino ai 13 anni), consente di raggiungere Desenzano (o Peschiera) da tutta la Lombardia per poi navigare in battello fino a Sirmione. Stresa-Isole Borromee. Il biglietto speciale, al prezzo di 32,40 euro, permette di raggiungere Stresa da qualsiasi stazione della Lombardia per poi scoprire in battello l’area del lago Maggiore fra Stresa e Pallanza, comprese le Isole Borromee. Nel costo del biglietto è già compresa la tassa di sbarco sulle tre isole Borromee

DIVERTIMENTO. Gite fuori porta in treno verso adrenalina e sport.

Per chi vuole trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, Trenord propone a prezzi vantaggiosi pacchetti che comprendono il viaggio in treno e l’ingresso ai grandi parchi tematici sul Garda.

Gardaland . Con un biglietto speciale al prezzo di 49 euro per gli adulti e di 44 per i ragazzi (fino a 13 anni) nelle date dal 26 marzo al 4 agosto e dal 26 agosto al 3 novembre, e al prezzo di 55 euro per gli adulti e di 49 per i ragazzi (fino ai 13 anni) dal 5 al 25 agosto, è possibile viaggiare andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia fino a Peschiera del Garda e trascorrere una giornata a Gardaland Park. Il Parco è collegato alla stazione da un servizio di bus-navetta gratuito.

. Con un biglietto speciale al prezzo di 49 euro per gli adulti e di 44 per i ragazzi (fino a 13 anni) nelle date dal 26 marzo al 4 agosto e dal 26 agosto al 3 novembre, e al prezzo di 55 euro per gli adulti e di 49 per i ragazzi (fino ai 13 anni) dal 5 al 25 agosto, è possibile viaggiare andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia fino a Peschiera del Garda e trascorrere una giornata a Gardaland Park. Il Parco è collegato alla stazione da un servizio di bus-navetta gratuito. Movieland The Hollywood Park. Il biglietto speciale al prezzo di 45 euro per gli adulti, 37 per i ragazzi (fino a 13 anni), 124 euro per due adulti e un ragazzo e 158 euro per due adulti e due ragazzi, comprende il viaggio andata e ritorno da tutta la Lombardia a Peschiera del Garda e l’ingresso a Movieland, il primo parco a tema sul cinema in Italia. Il Parco è collegato con la stazione da servizio di bus navetta.

PIÙ TRENI VERSO I LAGHI E I “TRENI DEL MARE”: I POTENZIAMENTI DEL SERVIZIO DAL WEEKEND DI PASQUA

Treni dei laghi, a partire da domenica 31 marzo, nei giorni festivi Trenord effettuerà sei corse aggiuntive, per potenziare il collegamento verso i grandi laghi.

· 10220 Milano Porta Garibaldi 9.46-Arona 10.54

· 10225 Arona 12.06-Milano Porta Garibaldi 13.14

· 4027 Milano Cadorna 9.22-Laveno Mombello Lago 10.35

· 4074 Laveno Mombello Lago 18.28-Milano Cadorna 19.41

· 4129 Milano Cadorna 10.00-Como Lago 10.48

· 4174 Como Lago 18.56-Milano Cadorna 19.45

Questi potenziamenti si affiancano alle sette corse aggiuntive introdotte negli anni scorsi nei giorni festivi sulla linea Milano-Brescia-Verona, che raggiunge il Lago di Garda, e che ora sono state inserite stabilmente nell’orario.

Treni del mare

Dal 30 marzo, nei giorni di sabato e festivi tornano i “Treni del mare”, realizzati in collaborazione da Trenord e Trenitalia. Di seguito gli orari delle cinque coppie di corse.

· 3001 Milano Porta Garibaldi 6.00-Taggia Arma 10.08

· 3003 Taggia Arma 18.32-Milano Porta Garibaldi 22.47

· 3005 Como San Giovanni 7.14-La Spezia Centrale 12.56

· 3006 La Spezia Centrale 18.10-Como San Giovanni 22.45

· 3085 Gallarate 8.22-Ventimiglia 13.40

· 3087 Ventimiglia 16.35-Gallarate 22.14

· 3090 Bergamo 6.30-Ventimiglia 11.25

· 3093 Ventimiglia 18.25-Bergamo 23.27

· 3097 Milano Porta Garibaldi 8.22-La Spezia Centrale 12.50

· 3086 La Spezia Centrale 16.50-Milano Porta Garibaldi 21.13

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata