Per il nono anno consecutivo, sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 nella Riserva Naturale e Oasi WWF Le Bine torna il Bioblitz Lombardia.

Pensato per ricordare la Giornata Europea dei Parchi, il Bioblitz ha l’ambizione di avvicinare alla natura e alla scoperta della ricca biodiversità che possiamo trovare anche vicino a casa, trasformando le visite alle riserve naturali in momenti in cui i partecipanti possano trasformarsi in attori principali, grazie all’utilizzo della piattaforma di citizen science iNaturalist.org. Quest’anno si comincia sabato sera, 18 maggio alle ore 21, con “Insetti della notte”, tramite la cattura di insetti volanti con trappole luminose e successivo loro rilascio. I naturalisti presenti saranno Fausto Leandri e Marco Ghisolfi.

Domenica 19 maggio 2024, il Bioblitz alle Bine inizierà come sempre molto presto, prima delle 7 del mattino, con l’attività di inanellamento scientifico grazie all’ornitologo Cristiano Sbravati.

Quest’anno la classe tassonomica comune a tutti i parchi della Lombardia sarà quella delle farfalle, in collaborazione con l’Università di Torino.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 i partecipanti saranno invitati in due stazioni, due nel tragitto verso la cascina e una sull’argine, dove si potranno inserire su iNaturalist le foto alle farfalle che avvisteranno, ma non solo! Si potranno inserire tutti i dati di flora e fauna incontrata, con e senza il supporto di foto e/o di audio.

Sempre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 chi verrà alle Bine potrà visitare la riserva accompagnati da alcuni dei naturalisti dell’oasi.

Durante tutto il giorno sarà possibile trovare in cascina una postazione per il monitoraggio dell’ozono presente nell’aria, grazie a kit miniaturizzati di germinelli di tabacco, in collaborazione con l’Università di Pisa -Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali.

Alle 13.45 in cascina ci saranno i ragazzi che hanno partecipato al progetto Libri da Pic Nic: presenteranno i podcast di Una play list tutta da ascoltare, registrati dai Giovani Ambasciatori di Libri dei doposcuola del territorio. Insieme a loro le attrici di Fondazione Aida ets con lo speciale dado-racconta storie per promuovere la lettura anche tra i più piccoli.

Nella Riserva saranno presenti oltre a Francesco Cecere, i naturalisti: Fabrizio Lanfredi, Fausto Leandri, Davide Mometto, Alessandro Pavesi, Simone Ravara, Davide Zanafredi, tanti volontari e i ragazzi del corso di citizen science del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma con la loro docente prof. Cristina Castracani. Presenti anche i volontari: Vanna Brunoni, Ernesto Cecere, Tiziana Dinolfo, Giacomo Galli e Patrizia Santi.

Tutti loro potranno supportare i partecipanti nel riconoscimento di flora e fauna presente nella riserva e nell’utilizzo di iNaturalist.org! I dati raccolti saranno inseriti su www.inaturalist.org al progetto BIOBLITZ LOMBARDIA 2024.

L’iniziativa è anche una tappa della Festa del Luartis, che interessa i Comuni di Calvatone e Acquanegra sul Chiese. Anche il Comitato Provinciale UNICEF di Mantova partecipa all’iniziativa, e sarà possibile trovare un loro stand per tutta la giornata di domenica 19 maggio.

Per il pranzo i volontari dell’Associazione Mato Grosso prepareranno gustose frittate a base di luartis, panini, salamelle alla griglia e buonissimi dolci.

L’iniziativa è aperta a tutti con ingresso gratuito.

Sabato 18 maggio sarà possibile raggiungere la cascina Le Bine in automobile. Invece, domenica 19 maggio sarà possibile raggiungere la cascina Le Bine esclusivamente a piedi, con una piacevole passeggiata di 1,5 km, partendo dal ponte sul fiume Oglio tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese, con possibilità di parcheggio nei pressi della Locanda Zanzarina d’Oro. Si ricorda che il ponte sul fiume Oglio è chiuso, di conseguenza è possibile raggiungere le Bine esclusivamente da Calvatone. Digitare Zanzarina d’Oro su Google Maps per evitare di sbagliare strada.

L’iniziativa è possibile grazie al contributo di Regione Lombardia.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata