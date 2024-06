Queste lande non hanno bisogno di eroi. Forse di più di gente normale, disposta a farsi parte del tutto. Disposta a camminare a fianco a chi é appena al di là (o al di qua) del proprio sguardo. L’ha imparata bene la lezione Luca Zanichelli, ma più di una lezione la sua é una ragione d’essere. Sempre dalla parte dei suoi cittadini, sempre pronto a farsi parte di battaglie importanti, a prescindere dalle bandiere. Bandiere sono i sorrisi, bandiera é chi ne ha più necessità, bandiera é chi ha più bisogno. I giovani, chi ha problemi seri, gli anziani che guardano la vita con un po’ di pessimismo.

Le percentuali di rielezione parlano da sole. Rivarolo del Re é forse l’unico comune che guadagna un 2% in più rispetto all’ultima tornata elettorale. Nessuno a correre contro (e questo è già un dato), 914 voti su 1025 disponibili. Un quorum raggiunto alla svelta e senza nessun patema d’animo.

I meriti, il primo cittadino di Rivarolo del Re se li é presi tutti sul campo. A testa bassa, con un sorriso che gli riempie quasi sempre il volto anche quando le preoccupazioni sono tante, con una forza che – come in una macchina complessa – sono le sue che dà alla gente e sono quelle che la gente dà a lui. La politica in fondo é del tutto simile alla vita: si dà e poi si prende in genere in base a quello che si é dato. Si entra nel cuore della gente quando la gente entra nel tuo e vi trova casa. Questo vale a maggior ragione nei piccoli centri.

Correva da solo Luca, ma questo non vuol dir nulla di fronte ai numeri. “Devo ringraziare i miei cittadini – ci dice felice – per quello che mi hanno dimostrato anche in questa elezione. Sono contento anche perché credo che Rivarolo del Re sia l’unico comune in cui il consenso é cresciuto. La gente ha votato, e mi ha votato. Da domani si riprende a lavorare per tutta la comunità“.

Rivarolo del Re ha un tessuto sociale forte: “Vero, il mondo del volontariato e dell’associazionismo sono importantissimi, sia qui che nelle frazioni. Ma sento che possiamo fare ancora di più, a partire dai giovani. Voglio fare in modo di dar loro sempre maggiori opportunità anche qui a Rivarolo affinché di questa comunità continuino a sentirsi parte…”

Dopo qualche parola il pensiero va un poco indietro nel tempo… “Abbiamo passato insieme ai miei cittadini periodi non semplici, a partire dal Covid. Ma siamo qui e in fondo questo voto é anche il riconoscimento che ce l’abbiamo sempre messa tutta, ognuno con quello che ha. Siamo una comunità in cui l’inclusività è importante, in cui sono importanti le necessità delle persone, di tutte le persone…”

Da domani dunque riprende un camnmino mai interrotto. “Chi mi conosce sa che il mio impegno non verrà meno, a partire dai servizi e dall’Oglio Po e della sua difesa. Per Rivarolo poi bisogna terminare la piazza, c’é la ciclopedonale per Villanova, ci sono i bandi per le scuole di Villanova e di Brugnolo, ci sono i soldi del PNNR. E c’é la soddisfazione per quanto fatto. Il teatro, con la sua programmazione funziona, abbiamo scelto di puntare molto sull’inclusività e su tutto ciò che può rappresentare un teatro dal punto di vista sociale. Gli spettacoli sono sempre andati a gonfie vele. Ci sono anche le scuole, la sistemazione sismica e energetica, e stiamo attenti ai bandi. Sono convinto che Rivarolo del Re avrà un ruolo da protagonista nei prossimi anni, e per questo lavorerò a vari livelli. E non solo per il territorio che rappresento ma per tutto l’Oglio Po“.

Dopo il forte temporale, un caldo tramonto saluta la riconferma di un sindaco dai mille pensieri, e dall’unicità invidiabile. Il primo saluto che fa ai suoi concittadini dopo la riconferma non é in giacca e cravatta. Una improbabile polo anni 70 da sportivo, ed un sorriso, vero, da portare addosso e dentro. Da dare a chi lo avvicina e a chi lo accompagna. Un team dove gioventù ed esperienza si mescolano e le capacità di rendere immediato ciò che accade, di non tergiversare. Questo é Luca Zanichelli, é la sua anima. Quella che ha speso, e continuerà a spendere per la gioia sua e di chi gli cammina a fianco o poco distante e perché no, pure lontano.

Non ha confini un’anima. Soprattutto quando é un’anima carica di energia positiva, come la sua…

Na.Co.

