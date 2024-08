“Penso che la regione Lombardia abbia commesso un errore a bocciare il mio emendamento con il quale chiedevo alla regione stessa di stanziare 320 mila euro quale contributo da erogare nei confronti del Comune di Dosolo per avviare la procedura di acquisizione del Teatro di Villastrada. Un patrimonio architettonico, storico e culturale di grande pregio che deve tornare in mani pubbliche, senza alcun dubbio. Il gruppo di imprenditori locali che l’ha acquistato all’asta garantisce il legame con il territorio e questo è un fatto positivo, ma è altrettanto vero che una struttura di questo valore deve tornare ad essere patrimonio pubblico. Per questo motivo continuerò questa battaglia, insieme al Pd di Dosolo e al Pd di tutto il territorio, per fare in modo che la Regione prima o poi si decida ad erogare questo contributo al Comune di Dosolo favorendo l’acquisizione del Teatro di Villastrada. Credo che sia una battaglia giusta da fare perché le istituzioni pubbliche hanno il dovere di preservare con forza il patrimonio culturale che insiste sul proprio territorio”.

Marco Carra, consigliere regionale del Partito Democratico, commenta cosi la bocciatura dell’emendamento che ha presentato in occasione della discussione dell’assestamento di bilancio lo scorso fine luglio. Carra aveva chiesto (per la seconda volta) i fondi per l’acquisizione dell’immobile del Teatro, oggi di proprietà di privati venduto all’asta dopo diversi tentativi andati deserti. Il consigliere aveva chiesto di stanziare 320 mila euro, quale contributo della regione al Comune di Dosolo, per poter avviare un confronto con gli attuali proprietari, privati, cercando di farlo tornare patrimonio pubblico.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata