Nasce tutto dalla Comunità Minori presenti a Vicoboneghisio a casa Segalla il concorso letterario Senghor, che è ormai diventato un punto di riferimento in zona e più in generale per tutto il Nord e Centro Italia. Tante le opere arrivate da Lombardia, Emilia, Piemonte e Toscana, infatti, anche in questa edizione 2024, che vivrà il momento di premiazione sabato 5 alle ore 16 all’Auditorium Santa Croce.

“Il concorso nasce per fare scrivere, e fare esprimere i ragazzi più giovani – spiega Paolo Segalla – per questo le categorie sono tre, divise per età: la prima fascia dalla terza media al biennio di superiore; la seconda dedicata al triennio delle superiori; infine i primi due anni di università. Di fatto si va dai 14 ai 22 anni. Vi è poi una quarta sezione nella quale rientrano tutte le opere non scritte, ossia che utilizzano strumenti espressivi diversi, come video, musica, etc. Quest’anno abbiamo scelto una tematica che i giovani conoscono bene, ossia la scuola”.

Non mancheranno i premi, di tre tipi: da un lato un contributo economico, dall’altro una targa ricordo; e ancora la pubblicazione dei migliori lavori su un volumetto che, come gli anni scorsi, sarà edito dalla Biblioteca Mortara di Casalmaggiore.

Di seguito ecco i premiati:

G.G.

