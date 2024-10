Gli ambientalisti della zona Casalasco-Piadenese hanno ricordato all’assessore regionale Claudia Maria Terzi una promessa fatta durante l’ultima campagna elettorale. “Si era parlato di convocare un tavolo regionale per parlare della riqualificazione della strada statale SS10 – ricorda il gruppo guidato da Cesare Vacchelli -. Ma al momento non c’è stata alcuna convocazione e di tempo ne è passato parecchio”.

A fare da tramite per la richiesta è stata la consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pollini, che ha presentato una interrogazione a risposta scritta al presidente del Consiglio Regionale della Lombardia. “E’ sempre più urgente – si legge nel testo dell’interrogazione – migliorare i collegamenti viabilistici di questa parte di territorio della Lombardia e in particolare quello tra le città di Cremona e Mantova, con particolare riferimento alla strada statale 10, i cui flussi di traffico giornalieri, pur non avendo subito un sostanziale incremento quantitativo, hanno visto invece aumentare la percentuale di traffico pesante”.

Da qui la richiesta di convocare il tavolo regionale promesso “con la presenza di Anas, de le istituzioni cremonesi e mantovane interessate territorialmente dall’opera e dei Comitati e Associazioni ambientaliste che da tempo ne chiedono la convocazione, mantenendo così fede all’impegno preso pubblicamente a Cremona dall’Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche in occasione della recente campagna elettorale per le elezioni amministrative”.

