Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il teatro comunale di Bozzolo ospiterà un importante evento dedicato alla memoria di Tina Anselmi, figura storica dell’emancipazione femminile in Italia. L’iniziativa, organizzata dalla Cisl Asse del Po, vedrà la partecipazione straordinaria della nipote di Tina, Emanuela Guizzon, che offrirà una testimonianza personale sulla zia con cui ha vissuto per anni a Castelfranco Veneto.

La scelta di ricordare Tina Anselmi in questa giornata simbolica non è casuale. Prima donna Ministro nella storia della Repubblica Italiana nel 1976, Anselmi ha rappresentato un punto di svolta nella lotta per i diritti delle donne in Italia. La sua storia personale, che la vide protagonista prima come partigiana durante la Resistenza e poi come sindacalista e politica, incarna il percorso di emancipazione femminile nel nostro Paese. Il suo motto “Per cambiare il mondo, bisogna esserci” continua a ispirare le nuove generazioni nella lotta per l’uguaglianza di genere e contro ogni forma di discriminazione e violenza.

L’evento, che inizierà alle 9:00, prevede numerosi interventi, tra cui quello della Segretaria Fnp Cisl Asse del Po, Cesira Chittolini, e della Segretaria Ust Asse del Po, Patrizia Rancati, oltre a quelli del sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio e del Professor Mauro Pitteri. Durante la giornata ci sarà spazio per riflessioni sul progresso della condizione femminile dal dopoguerra ai giorni nostri, con particolare attenzione alle conquiste sociali e politiche delle donne italiane.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bozzolo, si terrà presso il teatro comunale in Piazza Europa 1 e rappresenta un’importante occasione di riflessione sulla strada ancora da percorrere verso una piena parità di genere.

Immagine della Fondazione Tina Anselmi

