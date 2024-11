Martedì 26 novembre 2024, alle ore 21:00, presso il Cinema Teatro Comunale di Dosolo (via L. Cerati 9), si terrà una serata speciale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’amministrazione comunale, con il supporto dell’Assessorato alle Pari Opportunità, Sociale e Giovani, invita tutti i cittadini a partecipare a un evento di riflessione, consapevolezza e sensibilizzazione intitolato “L’ombra del male: Quando l’amore non basta”.

La violenza di genere è una piaga sociale che colpisce ogni giorno donne in tutto il mondo. Questo evento vuole dare voce alle vittime e proporre strumenti concreti per riconoscere e affrontare le dinamiche di abuso. Una battaglia che deve coinvolgere tutti: donne, giovani e uomini.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria della Dott.ssa Maria Rosaria Palmigiano, criminologa esperta in psichiatria forense applicata ai sex offender. Attraverso il suo intervento, si approfondiranno le radici psicologiche e sociali della violenza, oltre a offrire chiavi di lettura per prevenire e contrastare comportamenti abusivi.

L’incontro si aprirà con i saluti dell’Assessore Chiara Poli e sarà moderato dall’Avv. Bruna Bongiovanni, una professionista che guiderà il dibattito e favorirà un confronto costruttivo tra i partecipanti. L’intera comunità è invitata a partecipare per dimostrare che la lotta contro la violenza di genere è una sfida collettiva.

Dettagli dell’evento

Quando: Martedì 26 novembre 2024, ore 21:00

Dove: Cinema Teatro Comunale di Dosolo, via L. Cerati 9

Ingresso: Gratuito

Non lasciamo che il silenzio alimenti l’ombra del male. Partecipare significa essere parte attiva, ascoltando esperti, condividendo esperienze e imparando a fare la differenza.

