26 Agosto 2025 Il cuore dei Warriors: intervista
al presidente e coach Fabio Merlino
26 Agosto 2025 Marcia per la Palestina, grande
mobilitazione a Bozzolo
26 Agosto 2025 Cicognara, Pennelli Cinghiale
tra le eccellenze del Made in Italy
26 Agosto 2025 Argine franato a Viadana, bocciata
la richiesta di fondi del PD
26 Agosto 2025 La benedizione di San Bartolomeo
emoziona Castelfranco d'Oglio
Cicognara, Pennelli Cinghiale
tra le eccellenze del Made in Italy

L'azienda di Cicognara tra le eccellenze del Made in Italy

Un riconoscimento che esprime tradizione e innovazione, elementi che rendono il Made in Italy un sinonimo di eccellenza nel mondo: essere presenti sul portale di Eccellenze Italiane è qualcosa di più di una “semplice” investitura, ma il suggello di un lavoro che – in questo caso specifico – parte da lontano, da 80 anni fa per la precisione.

È la storia di Pennelli Cinghiale, realtà espressione del ricco e vivace tessuto imprenditoriale del viadanese. Commentando la presenza, anche per il 2025, sul portale – dove ogni anno sono certificate 2.500 attività – l’azienda di Cicognara esprime la propria soddisfazione per il risultato: “Anche quest’anno ci trovate sul portale di Eccellenze Italiane; essere riconosciuti come tali è per noi motivo di grande orgoglio”.

“Il Made in Italy – evidenziano da Eccellenze Italiane – non è solo una definizione, ma una filosofia che racchiude l’eccellenza in molteplici settori. Il nostro portale riconosce e promuove il valore di tutte le categorie che rappresentano questa ricchezza: dagli artigiani che tramandano tradizioni secolari, agli hotel che accolgono i visitatori con ospitalità impeccabile; dai designer e creativi che plasmano l’estetica del futuro, fino ai professionisti della moda, del benessere, della cultura e dell’innovazione. La nostra piattaforma celebra ogni settore che contribuisce a rendere l’Italia un leader globale”.

