Un riconoscimento che esprime tradizione e innovazione, elementi che rendono il Made in Italy un sinonimo di eccellenza nel mondo: essere presenti sul portale di Eccellenze Italiane è qualcosa di più di una “semplice” investitura, ma il suggello di un lavoro che – in questo caso specifico – parte da lontano, da 80 anni fa per la precisione.

È la storia di Pennelli Cinghiale, realtà espressione del ricco e vivace tessuto imprenditoriale del viadanese. Commentando la presenza, anche per il 2025, sul portale – dove ogni anno sono certificate 2.500 attività – l’azienda di Cicognara esprime la propria soddisfazione per il risultato: “Anche quest’anno ci trovate sul portale di Eccellenze Italiane; essere riconosciuti come tali è per noi motivo di grande orgoglio”.

“Il Made in Italy – evidenziano da Eccellenze Italiane – non è solo una definizione, ma una filosofia che racchiude l’eccellenza in molteplici settori. Il nostro portale riconosce e promuove il valore di tutte le categorie che rappresentano questa ricchezza: dagli artigiani che tramandano tradizioni secolari, agli hotel che accolgono i visitatori con ospitalità impeccabile; dai designer e creativi che plasmano l’estetica del futuro, fino ai professionisti della moda, del benessere, della cultura e dell’innovazione. La nostra piattaforma celebra ogni settore che contribuisce a rendere l’Italia un leader globale”.

