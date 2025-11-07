Appuntamento sabato 8 novembre alle ore 21 al Teatro Sociale di Villastrada (Dosolo), nella stagione diretta da Giuseppe Romanetti.

La Compagnia Diaghilev – Dammacco/Balivo presenta “Spezzato è il cuore della bellezza”, uno spettacolo con Serena Balivo e con Mariachiara Falcone. Ideazione, drammaturgia e regia si devono a Mariano Dammacco, con la produzione della Compagnia Diaghilev e il sostegno di Infinito, Operaestate Festival Veneto, L’arboreto-Teatro Dimora, La Corte Ospitale / Centro di residenza Emilia-Romagna, CapoTrave/Kilowatt.

E’ lo spettacolo Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica. Si tratta, come spiega la sinossi, di un’indagine sull’amore, sulla sua necessità e sulla sua fragilità. L’amore declinato in tutte le sue sfaccettature come un alfabeto e, come nel grande teatro, ci si commuove, si ride credendo, come succede, pensando che certe cose accadano solo agli altri mentre, ma non vogliamo confessarcelo, si parla di noi.

Informazioni e prenotazioni

Teatro Sociale di Villastrada

via XX settembre 8, Villastrada (MN) tel. 0375 89315

Info e biglietti: telefono/whattsapp 331 8063245

Mail: teatrosocialedivillastrada@gmail.com – Sito: associazioneteatrodivillastrada.it

