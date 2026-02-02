A Piadena Drizzona un percorso di rigenerazione culturale partecipata

Nell’ambito del bando Sprint (“Sprint! Lombardia insieme”, iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori), ForMattArt APS, in collaborazione con i Comuni dell’Ambito Oglio Po, con gli enti del Terzo Settore e con partner istituzionali e comunitari, ha avviato un programma articolato di interventi artistici, educativi e partecipativi, pensato per sostenere la rigenerazione culturale dei territori e promuovere il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. Il programma nasce dalla consapevolezza che l’arte e la cultura, quando vissute come processi condivisi, possano diventare strumenti efficaci di inclusione sociale, cittadinanza attiva e cura dei luoghi.

In questo quadro si collocano le azioni realizzate nel Comune di Piadena Drizzona, sviluppate in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale e orientate a rafforzare il dialogo tra giovani, comunità e istituzioni.

Un percorso di rigenerazione urbana condivisa

Tra le principali attività, il progetto prevede un intervento di rigenerazione urbana a forte valenza educativa e partecipativa, coinvolgendo direttamente i giovani in un percorso di riflessione, progettazione e trasformazione dello spazio pubblico. Attraverso laboratori di progettazione artistica, i ragazzi saranno accompagnati nell’esplorazione del territorio, nella rilettura degli elementi identitari locali e nella costruzione di un immaginario condiviso, tradotto poi nella realizzazione di un’opera di rigenerazione urbana all’interno del sottopassaggio pedonale. L’intervento ha come obiettivo non solo il miglioramento della qualità estetica del luogo, ma anche il rafforzamento della percezione di sicurezza e del senso di appartenenza da parte della comunità. Il sottopassaggio, da spazio di semplice attraversamento, diventa così un luogo riconoscibile e significativo, capace di raccontare il territorio attraverso lo sguardo delle nuove generazioni e di restituire valore a un’area spesso percepita come marginale.

Laboratorio di podcast: dare voce allo sport e alle storie del territorio

Accanto all’intervento artistico, sarà attivato un laboratorio di podcast che offre ai giovani l’opportunità di sperimentare linguaggi digitali e nuove forme di narrazione partecipata. Il percorso prevede momenti formativi dedicati all’uso degli strumenti audio, alle tecniche di registrazione e di montaggio, nonché al lavoro sull’intervista e sulla costruzione del racconto. I ragazzi realizzeranno una serie di podcast dedicati allo sport nel territorio, intervistando sportivi locali e raccogliendo testimonianze, esperienze e storie di impegno, passione e comunità. Il laboratorio rappresenta un’occasione significativa di crescita delle competenze digitali, comunicative e relazionali, valorizzando al contempo il patrimonio sportivo locale come elemento di coesione e identità.

Obiettivi del bando SPRINT e impatto sul territorio

Le attività rispondono in modo coerente agli obiettivi del bando SPRINT, contribuendo a:

attivare la partecipazione giovanile, riconoscendo ai ragazzi un ruolo attivo nei processi di trasformazione del territorio;

promuovere l’arte e la cultura come leve di inclusione sociale e di benessere comunitario;

valorizzare lo spazio pubblico attraverso interventi artistici condivisi e accessibili;

rafforzare il legame tra giovani, comunità locali e istituzioni, favorendo il dialogo intergenerazionale e la corresponsabilità.

Il programma mette al centro un approccio arteducativo basato sull’esperienza, sulla collaborazione e sulla creatività, restituendo ai giovani la possibilità di essere protagonisti e non semplici destinatari delle politiche culturali. Nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione e la valorizzazione dei podcast prodotti, con l’obiettivo di renderli accessibili alla cittadinanza e alle realtà del territorio. È inoltre in fase di valutazione la realizzazione di un evento pubblico di restituzione presso il sottopassaggio riqualificato, pensato come momento di incontro, racconto e condivisione del percorso svolto. Attraverso queste azioni, ForMattArt APS e il Comune di Piadena Drizzona confermano l’importanza di investire in percorsi culturali partecipati, capaci di generare relazioni, cura dei luoghi e nuove prospettive per il futuro delle comunità locali.

le iniziative si inseriscono all’interno di “Comunità Sprint!” , un progetto innovativo e dal forte impatto sociale, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, di cui L’Azienda Speciale Consortile Oglio Po è capofila in partner con il Consorzio Casalasco Servizi Sociali

