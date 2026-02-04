Ultime News

4 Febbraio 2026 Torricella, donna ritrovata senza vita in golena: il suo cane la veglia
4 Febbraio 2026 Ristrutturazione del Ponte sul fiume Oglio: incontro pubblico a Calvatone
4 Febbraio 2026 Atletica: 325 partecipanti ai Campionati Regionali Master Open di Casalmaggiore
4 Febbraio 2026 Giorno del Ricordo a Cremona e Crema: il valore della memoria per le nuove generazioni
4 Febbraio 2026 San Daniele Po nel mirino dei ladri: i malviventi scappano nei campi
Nazionali

Valanga sul Monte Lussari, un morto a Tarvisio

(Adnkronos) – Una persona è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, travolta da una valanga staccatasi a circa 1600 metri di quota sul Monte Lussari, a Tarvisio (Udine). L’allarme è scattato poco dopo le 16.30, mobilitando le squadre del Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia, della Guardia di finanza e il personale sanitario del Sores.  

A causa del meteo avverso l’elicottero non è potuto decollare e i soccorritori si sono portati sul posto usando gli impianti di risalita della località turistica. Per la giornata di oggi Aineva aveva diramato un’allerta valanghe rossa di grado 4 (forte) sul Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione proprio per la Val Canale, dove si trova la zona di Tarvisio.  

