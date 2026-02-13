Ultime News

13 Febbraio 2026 Controlli dei Carabinieri: nel Casalasco 4 denunce e 3 patenti ritirate
13 Febbraio 2026 Dopo 10 anni arriva un nuovo Piano Cave, Provincia: priorità all'ambiente
13 Febbraio 2026 La Zecca di Sabbioneta: monete, potere e cultura negli Stati dei Gonzaga
13 Febbraio 2026 Condominio di via Borgo Fornace, il comune dice no all'acquisto
13 Febbraio 2026 "Vado via", ecco il nuovo singolo della casalasca Laura Zanitoni
Nazionali

Bullismo, Minetti: “Sicurezza digitale parte dai genitori”

(Adnkronos) – “La sicurezza digitale parte da noi genitori: da quanta formazione abbiamo, da quanto siamo educati a vederlo e considerarlo un pericolo e da quanto ci limitiamo a vederlo come una comodità, perché la verità è che lo utilizziamo come tale, ad esempio quando diamo il cellulare in mano ai bambini affinché stiano ‘buoni’. E’ un errore enorme e finché questo accadrà, i nostri bambini saranno altamente in pericolo”. A riferirlo Annalisa Minetti, testimonial e attivista dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, all’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. 

“Ultimamente c’è una serie tv che è molto in voga tra i ragazzi, chiamata Stranger Things, che parla di una dimensione parallela e pericolosa, il Sottosopra”. E’ possibile, quindi, paragonare il “web al Sottosopra: un mondo oscuro e pieno di insidie che i genitori non vedono, anche se ne conoscono l’esistenza, ma che non prendono realmente in considerazione come un grande pericolo. Pertanto, educhiamoci noi genitori e i nostri figli non si limiteranno a fare ciò che diciamo, ma ciò che facciamo”, conclude.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...