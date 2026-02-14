Ultime News

14 Febbraio 2026 Navarolo, via al cantiere contro gli allagamenti: dovrebbe durare fino a giugno
14 Febbraio 2026 AQST Oglio Po Chiese, i consiglieri Piloni e Carra: "Si passi dalle parole ai fatti"
14 Febbraio 2026 Mara Azzi candidata sindaco di Viadana: "Mi metto a servizio della città"
14 Febbraio 2026 Il martedì grasso, tra storia e tradizioni: a Motta e Torricella è tutto pronto
14 Febbraio 2026 Al Teatro di Casalmaggiore in scena la commedia "La moglie fantasma"
Nazionali

Serie A, oggi Inter-Juventus – Diretta

(Adnkronos) – Big match a San Siro. Oggi, sabato 14 febbraio, l’Inter ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – nella 25esima giornata di Serie A. I nerazzurri, al primo posto in classifica, sono reduci dalla netta vittoria esterna con il Sassuolo, battuto 5-0 al Mapei Stadium, mentre i bianconeri hanno pareggiato contro la Lazio all’Allianz Stadium, rimontando da uno svantaggio di 0-2, nell’ultimo turno di campionato, dopo essere stati battuti 3-0 dall’Atalanta a Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà il Como, mentre l’Inter volerà a Lecce. 

 

