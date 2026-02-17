Ultime News

17 Febbraio 2026 Intelligenza artificiale e sostenibilità: convegno al Teatro Vittoria di Viadana
17 Febbraio 2026 Priori all'attacco sulla buca di via Libertà: "Amministrazione se ne lava le mani"
17 Febbraio 2026 Ponte Calvatone, ritardo di (almeno) 4 mesi. Ristori? Li darà la Provincia
16 Febbraio 2026 Bozzolo, incendio in cascina: a fuoco diverse rotoballe
16 Febbraio 2026 Emblematici Maggiori: Viadana pensa a nuove potenzialità per Teatro Vittoria
Borussia Dortmund-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Atalanta torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 17 febbraio, la Dea sfida il Borussia Dortmund – in diretta tv e streaming – alla Signal Iduna Arena di Dortmund nell’andata dei playoff della massima competizione europea. La squadra ha chiuso la fase campionato al 15esimo posto, assicurandosi così un posto agli spareggi, mentre i tedeschi sono arrivati 17esimi nella classifica generale.  

In campionato, nell’ultimo turno, l’Atalanta ha vinto contro la Lazio, battuta 2-0 all’Olimpico grazie ai gol di Ederson su rigore e Zalewski. 

 

La sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta è in programma oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. All. N. Kovac 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino 

 

Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

