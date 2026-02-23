Ultime News

23 Febbraio 2026 Al Bontà presentato in anteprima il nuovo vino "Casalmagiur"
23 Febbraio 2026 Bozzolo celebra la Mille Miglia: tra motori e storia ricordando l'edizione del 1940
23 Febbraio 2026 Da 26 anni per le strade del mondo: nel casalasco il camminatore Josè Maria Dengra Soria
23 Febbraio 2026 Autotecnica Motori e McLaren Racing: il V6 biturbo della Hypercar nasce a Casalmaggiore
23 Febbraio 2026 Sicurezza stradale a Casalmaggiore: Pasotto sollecita interventi immediati
Nazionali

Sanremo, Meloni: “Io all’Ariston notizia inventata, non siamo al FantaSanremo”

(Adnkronos) – “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”, scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 

“Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto – ironizza la presidente del Consiglio – forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale”. 

“Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”, conclude Meloni. 

