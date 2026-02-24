Attacco cyber a sanità Usa, Tar del Lazio blocca l’estradizione dell’hacker kazako arrestato in Italia

(Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto di estradizione verso gli Usa, firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, per l’imprenditore kazako Roman Khlynovskiy, arrestato in Italia la scorsa estate sulla base di un mandato di cattura internazionale. Considerato dall’Fbi un pericoloso hacker, l’uomo, 42enne, è accusato di aver sottratto, tramite ripetuti attacchi informatici ad ospedali del Nord America, dati sensibili e immagini di pazienti, tra cui funzionari governativi, volti dello spettacolo e altri personaggi pubblici, per poi chiedere riscatti milionari. La moglie di Khlynovskiy, detenuto nel carcere di Ferrara, di recente si era rivolta al Guardasigilli chiedendo di non estradarlo e di valutare le sue competenze professionali per impiegarle nell’ambito della cybersicurezza nazionale. La stessa richiesta era giunta anche dalla difesa. “La mancata estradizione potrebbe infatti consentire allo Stato italiano di acquisire informazioni e competenze strategiche in materia di sicurezza informatica”, aveva detto all’Adnkronos l’avvocato Alexandro Maria Tirelli non escludendo un ricorso al Tar.

Il decreto di estradizione è stato notificato il 17 febbraio, dopo qualche giorno è arrivata la pronuncia del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso presentato dai difensori di Khlynovskiy secondo i quali, come si legge nell’istanza diretta al tribunale amministrativo, “il ricorrente, prima dell’adozione del decreto ministeriale, ha formalmente manifestato la propria disponibilità ad essere ascoltato dalle competenti autorità ministeriali al fine di rappresentare elementi rilevanti sotto il profilo della sicurezza internazionale; disponibilità a fornire collaborazione su profili attinenti alla prevenzione di fenomeni criminali transnazionali”, ma “tale richiesta non è stata oggetto di alcuna convocazione né di valutazione istruttoria”. L’istanza mette in luce anche le questioni legate alla richiesta di protezione internazionale avanzata da Khlynovskiy, nonché il diritto all’unità familiare (è sposato con una cittadina ucraina e il loro figlio minore è già titolare di protezione speciale legata alla crisi in Ucraina).

“La difesa non chiede di sostituirsi alle valutazioni del Governo, ma soltanto che venga svolta una verifica concreta sull’eventuale utilità delle competenze del sig. Khlynovskiy per la sicurezza nazionale”, sottolinea il legale Tirelli che sottopone la vicenda all’attenzione della premier Giorgia Meloni. “L’interesse pubblico non può essere affermato o escluso in modo generico, senza un’istruttoria effettiva del personale dell’intelligence. Chiediamo semplicemente che venga accertato, prima di ogni decisione definitiva, se esistano profili rilevanti per lo Stato italiano”. E’ solo la quarta volta che in giurisprudenza si verifica la sospensione di una estradizione da parte del Tar.