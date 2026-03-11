Ultime News

11 Marzo 2026 Gli alunni di Casalmaggiore a scuola di pace con ACLI
11 Marzo 2026 Taglierino e martello sotto il sedile dell'auto: nei guai 36enne di Pomponesco
11 Marzo 2026 Asola, forzato il distributore automatico alla scuola primaria
11 Marzo 2026 Studenti del Santa Chiara a lezione di sport e inclusione alle Paralimpiadi
11 Marzo 2026 Contributi ad associazioni di volontariato: il 'caso' Arces discusso in Consiglio comunale
Fiere, Cicerone (Aeronautica): “Italia pensi a supply chain complementare tra difesa e mondo civile”

(Adnkronos) – “Gli scenari internazionali dimostrano che le supply chain devono essere resilienti. Dobbiamo guardare al sistema paese nella sua complessità, perché una nazione come l’Italia, piattaforma logistica naturale, non può che pensare ad una supply chain complementare tra il mondo della difesa e il mondo civile”. Lo ha dichiarato il Generale dell’Aeronautica Militare, Massimo Cicerone, capo del servizio dei supporti del Comando logistico, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo, manifestazione nazionale e internazionale di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese in corso a Verona, con particolare attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Cicerone ha inoltre richiamato l’esperienza delle recenti emergenze, come durante la pandemia di Covid-19, quando i mezzi e le capacità logistiche della difesa hanno supportato il trasferimento dei pazienti tra diverse città italiane e le attività della campagna vaccinale, dimostrando come la logistica militare rappresenti una vera e propria “spina dorsale” operativa a supporto del sistema paese. 

Guardando alle prospettive future: “Stiamo elaborando – sottolinea il Generale – algoritmi predittivi e strumenti basati su agenti di intelligenza artificiale che possano indicarci la soluzione migliore”. 

