Il casalese Tommy Paltrinieri nei primi 100 (su 36mila) alla Maratona di Roma

C’è un casalese doc tra i primi cento della Maratona di Roma, uno degli appuntamenti podistici più prestigiosi e che negli ultimi anni ha preso sempre più piede. Tommaso Paltrinieri, classe 1993, ex difensore di Casalese e Boretto (coi reggiani è arrivato a giocare anche l’Eccellenza), da qualche anno ha smesso col calcio e si è dato alla corsa su lunghe distanze.

A Roma Tommaso ha ottenuto il proprio record personale sulla classica distanza di 42 km, chiudendo in 2 ore 38 minuti e 48 secondi, classificandosi al 99esimo posto su 36mila partecipanti, provenienti da 166 Paesi del mondo. Un risultato davvero lusinghiero per Tommaso, che ha festeggiato a modo suo sul rettilineo finale, prendendo in braccio la figlioletta Sole e arrivando con lei al traguardo.

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