Sanità lombarda, arrivano le "pagelle": bene le Asst, perde terreno ATS Val Padana

20 miglioramenti, 14 peggioramenti e una posizione stabile rispetto al precedente periodo di rilevazione.

È tempo di “pagelle” per la sanità lombarda e per i dirigenti che guidano le 26 Asst e le 8 ATS sparse sul territorio regionale.

I punteggi, in centesimi, si riferiscono all’anno 2025 e vanno a valutare il raggiungimento – o meno – di diversi obiettivi: tra questi i conti da tenere in ordine, la riduzione delle liste d’attesa, il miglioramento dei pronto soccorso, la prevenzione, l’apertura e integrazione di case e ospedali di Comunità.

A questi criteri si affianca poi, dal 2023, un giudizio sui cosiddetti “comportamenti menageriali“, che pesa per il 30% del totale; viene assegnato da un comitato ristretto formato dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal suo vice e assessore al Bilancio Marco Alparone.

Sul territorio cremonese, bene il direttore generale di Asst Cremona Ezio Belleri, che ottiene 87 punti (due in più rispetto al 2024). 85 punti poi per Alessandro Cominelli di Asst Crema, in calo rispetto agli 89 dello scorso anno.

Perde ben 10 punti invece ATS Valpadana: il direttore Generale Stefano Manfredi si attesta a quota 86; nell’ultima rilevazione infatti Ida Ramponi – dg poi trasferita all’Asst Valtellina e sostituita proprio da Manfredi – aveva ottenuto 96 punti e la medaglia d’oro in Regione.

A livello lombardo, primo posto tra i manager della sanità spetta a Claudio Sileo dell’ATS di Brescia con 93 punti; maglia nera invece per Roberta Labanca dell’asst Melegnano Martesana a quota 79.

Ai 100 punti corrisponde un compenso aggiuntivo allo stipendio pari a circa 31 mila euro lordi, il 20% del compenso annuale; chi non arriva ai 60 punti non riceve nulla.

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