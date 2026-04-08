Viadana, al via il tesseramento della Lega: subito dieci nuovi iscritti

È iniziata la nuova campagna di tesseramento della sezione Lega Salvini – Lega Lombardia di Viadana, guidata dal commissario Carlo Avigni. “Sebbene non presenti al mercato settimanale con il consueto stand all’angolo di Piazza Matteotti per rispetto del periodo pasquale, sono stati ben dieci i nuovi iscritti nella prima giornata di sottoscrizioni.

Un’ottima partenza considerando che siamo solo all’inizio – spiegano gli esponenti del partito – di una campagna di tesseramento improntata al motto “liberi, forti e senza paura” che affiancherà quella elettorale nelle prossime settimane. Tutti i venerdì – proseguono dal Carroccio – saremo a disposizione dei cittadini per qualsiasi informazione e chiarimento riguardo i candidati, il programma elettorale e le iscrizioni”.

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