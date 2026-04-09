Orienteering, tutto pronto per la Coppa Italia targata Eridano

Si torna a correre il prossimo weekend nella bassa Lombardia e in Emilia-Romagna. Una prova su un terreno conosciuto in passato come i Boschi di Carrega, e poi nelle Colonie Padane di Cremona. Un programma stravolto rispetto all’ordinaria pianificazione (con l’inversione delle date causa evento concomitante), ma comunque sempre interessante con la 3^ e 4^ prova di Coppa Italia Middle e Sprint.

L’inverno sembra, al momento, alle spalle e scopriremo se gli atleti, oltre alle fatiche dell’Orienteering, dovranno guardarsi dal grande caldo che in questi giorni ha fatto la sua comparsa in quasi tutta la penisola. La partecipazione è decisamente buona, con 800 iscritti e qualche spunto di agonismo interessante.

Il superfavorito per le gare di Corsa Orienteering in bosco a Carrega e per la veloce Sprint è Francesco Mariani (Polisportiva G. MASI A.S.D.). Il perugino, in questo 2026, sembra aver fatto un altro passo avanti ed ha impressionato nelle competizioni liguri valide come antipasto del Mondiale di Genova. Alle sue spalle i principali avversari arrivano dal Trentino: Roberto Dallavalle (GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.), Samuele Tait (GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.), Samuele Acler (GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.) e, dal Veneto, Mattia Scopel (A.S.D. FONZASO).

Al femminile favorite sicuramente Anna Pradel (U.S. PRIMIERO A.S.D.) e Maddalena De Biasi (ORIENTEERING TARZO A.S.D.). Curiosa la presenza di Anastasia Trifilenkova (A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD) e Chiara Magni (A.S.D. NIRVANA VERDE), reduci dalla prova di MTBO a Osoppo. Da seguire sicuramente Caterina De Nardis (POLISPORTIVA G. MASI A.S.D.), Elis Angeli (G.S. ORIENTEERING FOLGORE A.S.D.) e Martina Palumbo (GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.).

I TECNICI: presente, ma solo il sabato, il CT Stefano Raus per osservare gli azzurri da vicino. Con lui il tecnico giovanile Cristian Greci, che ben conosce le zone di gara abitando a pochi chilometri di distanza dalle sedi. Se per gli Elite le gare non sono valide come prova di selezione per la maglia azzurra, più interessato è il giudizio del tecnico giovanile Greci.

«Sono contento che, dopo 13 anni dall’ultima gara nazionale, si ritorni a Carrega, luogo in cui ho mosso i miei primi passi nell’ORIENTEERING. Sabato ci aspetta un bosco a tratti veloce e a tratti più lento, con diversi saliscendi e vegetazione che spezzeranno il ritmo, e quindi sarà necessario dosare le energie fino all’ultimo. Domenica me l’aspetto molto veloce e sarà necessario essere precisi, visti i numerosi punti posati. Un occhio di riguardo lo avranno gli JUNIOR per capire a che punto sono della preparazione, in vista delle gare di selezione di inizio maggio». Il tecnico azzarda alcuni nomi: «Direi Samuele Acler e Sebastiano Lambertini, mentre per le donne Sonia Rampado e Lisa Rivetta, ma tutto è ancora aperto e ci potrebbero essere outsider che potrebbero regalare delle sorprese».

IL PROGRAMMA: «Inizieremo sabato pomeriggio alle 13.30 ai Boschi di Carrega — spiega l’organizzatore, il casalasco di Eridano Adventure Andrea Visioli —. Ci stiamo organizzando per una vera e propria invasione di partecipanti, oltre le aspettative. Quasi 800 fra agonisti da tutta Italia e neofiti con famiglie che vogliono provare e che si sono già pre iscritti. Stiamo stampando un numero di mappe in più, percependo un entusiasmo che non vedevo da tempo per il nostro sport. Significa che abbiamo lavorato bene e intuito quanto i terreni e la proposta locale siano stati genuini, GREEN e lungimiranti».

Il giorno stesso della manifestazione chi vorrà provare potrà avvicinarsi allo sport con carta e bussola presentandosi direttamente sul campo gara presso l’agriturismo Fruit Park a Sala Baganza, così come la domenica mattina dalle ore 10 a Cremona.

«La domenica bisseremo infatti a Cremona, presso le Colonie Padane, per una gara Sprint spettacolare e coloratissima, che sarà inserita nel palinsesto di 30′ che RAI SPORT ha previsto di dedicarci fra Carrega e la città del Torrazzo».

L’evento è realizzato grazie al supporto delle Istituzioni e a una serie di partner locali.

Una trentina i membri della attivissima macchina organizzativa della ERIDANO ADVENTURE A.S.D., una vera outdoor sport academy conosciuta per l’attività di coordinamento di manifestazioni d’alto livello fra TRAIL‑RUNNING, MTBO e ORIENTEERING, che affronterà da venerdì un tour de force importante e concreto. Sono una trentina anche gli stranieri; altri si stanno ancora iscrivendo, complice la bella stagione e la voglia di sport per tutte le età, unita alla componente ludico avventurosa che nell’Orienteering non manca mai.

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