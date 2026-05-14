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Derby Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12

(Adnkronos) – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12. La decisione arriva dopo il vertice in prefettura a Roma. Alla riunione hanno partecipato, oltre al prefetto Lamberto Giannini e al sindaco Roberto Gualtieri, i vertici locali delle forze dell’ordine 

La fumata bianca è arrivata dopo il provvedimento con cui il Tar del Lazio ha rinviato all’Avvocatura dello Stato il ricorso della Lega Serie A contro l’iniziale decisione della Prefettura di Roma di posticipare il derby della Capitale da domenica 17 maggio alle 12.30 alle 20:45 di lunedì 18 maggio. Il rinvio era finalizzato a “invitare le parti a trovare una soluzione condivisa”. La decisione finale riguarda anche le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. 

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