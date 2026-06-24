Lotta alla violenza di genere: nel distretto Oglio Po una rete che si rafforza

Una rete territoriale che cresce anno dopo anno per prevenire e contrastare la violenza di genere. Nel distretto Oglio Po sono entrate nel quarto anno le attività del progetto “Violenza di genere: formiamoci e fermiamola”, sostenuto da Regione Lombardia e promosso da ASST Mantova, con interventi che coinvolgono servizi socio-sanitari, associazioni, volontari e cittadini. Obiettivo di questo articolato programma è promuovere azioni diversificate sul fronte della prevenzione e della gestione integrata delle situazioni che coinvolgono donne, con o senza figli minori.

LABORATORIO DI RETE PER OPERATORI SOCIALI E SANITARI

Un momento mensile dedicato al confronto, all’integrazione socio-sanitaria, alla costruzione di un linguaggio comune che favorisca l’emersione e quindi la prevenzione dei casi complessi. Il laboratorio vede la partecipazione stabile dei servizi socio-sanitari della Casa della Comunità di Viadana e Bozzolo (consultori, psicologa di comunità, Cps, Sert, Centro multiservizi e neuropsichiatria infantile), nonché delle colleghe dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po. In avvio il coinvolgimento delle forze dell’ordine locali e delle colleghe assistenti sociali del servizio sociale ospedaliero di ASST Mantova e del presidio Oglio Po di ASST Cremona. Si tratta di un luogo in cui esercitarsi a lavorare in rete per favorire una lettura condivisa fra i diversi professionisti (psicologi, educatori, assistenti sociali e terapisti) e quindi uno strumento per progettare insieme e favorire concretamente percorsi di fuoriuscita. Il gruppo è condotto dalle operatrici dell’associazione Mia.

AUTODETERMINAZIONE E AUTOSTIMA: IL GRUPPO DI MUTUO AIUTO

Un momento mensile dedicato a donne con storie diverse, accomunate dal desiderio di condivisione e, in taluni casi, di emancipazione personale. Un tempo in cui prendersi cura di sé, dare spazio alla propria voce e far diventare la condivisione dell’esperienza vissuta un punto di forza. Il gruppo viene facilitato dalle operatrici dell’associazione Mia e dalle operatrici dei consultori di Viadana e Bozzolo. Servizio di babysitting garantito dalle volontarie di Mia alle partecipanti.

PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL VOLONTARIATO LOCALE

Realizzata nel mese di febbraio 2026 la prima sperimentazione del modulo base di informazione e formazione riservato ai volontari della Croce Verde Zona Oglio Po impegnati nel soccorso e nel trasporto delle persone con chiamata del 118. Il percorso ha posto l’attenzione sul ruolo di chi è impegnato nell’emergenza e che, per questo motivo, necessita di un approccio mirato e consapevole. Il percorso è stato condotto in modo integrato da Consultorio di Viadana, Azienda Speciale Consortile Oglio Po e associazione Mia per qualificare il lavoro di rete sul territorio ma, soprattutto, per accompagnare i volontari a un approccio attento e mirato alla delicatezza del momento.

FOCUS GROUP MEDICI, PEDIATRI E INFERMIERI DI COMUNITÀ

Percorso pensato dal Consultorio in collaborazione con associazione Mia e Ascop per medici, pediatri e infermieri di comunità alla Casa della Comunità di Viadana e Bozzolo. Gli incontri si sono avviati nel 2025 e sono proseguiti nel 2026 al fine di valorizzare l’importanza strategica delle figure sanitarie per coloro che attraversano situazioni di violenza in ambito domestico e, nel contempo, per rendere la rete più forte e coesa.

A ottobre sono inoltre in avvio, sui due poli del territorio di Viadana e Bozzolo, laboratori artistici e ricreativi rivolti ai giovani tra i 14 e i 18 anni sui temi della prevenzione e della lotta agli stereotipi di genere; al termine delle attività si auspica di coinvolgere i ragazzi e le ragazze nella realizzazione degli eventi promossi per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne, affinché il frutto del loro lavoro sia a servizio dell’intera comunità.

«Ad accompagnarci in questo viaggio – commenta l’assistente sociale del Consultorio di Viadana Paola Mantovani – le operatrici dell’accoglienza dell’associazione Mia Greta Savazzi e Chiara Canesi, Centro Antiviolenza operativo nel distretto Oglio Po Casalasco-Viadanese, aderente alla rete nazionale D.i.Re e all’accordo di partenariato del progetto regionale. Il metodo che ci siamo date è quello della progettazione condivisa: una modalità di lavoro che richiede tempo per tessere relazioni interprofessionali, disponibilità al confronto e all’ascolto reciproco di quei bisogni e punti di vista che orientano le proposte sopra descritte al fine di renderle mirate, sostenibili e concrete. In questa complessità avanziamo confidando nella possibilità di procedere grazie a una naturale rigenerazione di energie come quelle che nel corso di questi anni si sono mobilitate».

In parallelo alle attività sostenute grazie ai fondi di Regione Lombardia, proseguono le attività di prevenzione promosse dal Consultorio familiare di Viadana, come il progetto Conosci#AMO#ci: un percorso informativo-laboratoriale condotto interamente dall’équipe delle professioniste del Consultorio giovani di Viadana – l’ostetrica Noemi Alberelli, la psicologa Angela Veronesi e l’assistente sociale Paola Mantovani – che si realizza sia al Consultorio giovani sia nelle scuole superiori su richiesta. La proposta, a valenza preventiva, è rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni e tratta i temi del corpo, della protezione, delle emozioni e del consenso come elementi imprescindibili per la promozione di una relazione sana e paritaria tra le persone.

© Riproduzione riservata