Cremona Circuit, non solo Superbike: arriva il Mondiale di Sidecar

Il Cremona Circuit ha dato ufficialmente il via alla stagione 2026 con un evento di presentazione del proprio calendario, che si è svolto nella sala stampa del tracciato giovedì 14 maggio. Un importante biglietto da visita per l’impianto lombardo, che nel corso dell’anno ospiterà una serie di manifestazioni di stampo internazionale, spaziando dal mondo delle due ruote a quello dei kart.

Presentato da Elisa Mazzucchelli, l’evento ha inoltre rimarcato il solido legame tra istituzioni e sport: un binomio tanto necessario quanto efficace, che porta il circuito intitolato ad Angelo Bergamonti a diventare un vero e proprio promotore del contesto territoriale.

Il fitto calendario di competizioni motoristiche presso il Cremona Circuit è stato il cuore pulsante della presentazione. Nel mondo delle due ruote, la pista lombarda ha acquisito un ruolo di vitale importanza, come testimoniano gli eventi di caratura nazionale e non solo che caratterizzeranno la stagione. Toccherà ai Trofei WRS MotoEstate aprire le danze, con il secondo appuntamento del campionato che andrà in scena presso il Cremona Circuit dal 23 al 24 maggio.

Un fine settimana ricco di novità, presentato da Filippo Del Monte, che prevede il debutto sia del nuovo format endurance del campionato che della Bagger Racing League European Cup, la serie continentale dedicata alle speciali bagger americane. Seguiranno poi importanti appuntamenti come il CIV Classic, dal 6 al 7 giugno, e la Coppa Italia dal 17 al 19 luglio. In piena estate, invece, spazio a due realtà globali come l’Alpe Adria e il Mondiale Sidecar – presentati dall’organizzatrice Patrizia Ghinelli nel corso dell’evento – in programma dal 7 al 9 agosto.

Il mese di settembre sarà senza dubbio il più impegnativo per il Cremona Circuit, con due fine settimana consecutivi dedicati a campionati di alto profilo. Dal 18 al 20 settembre, il Campionato Italiano Velocità farà il suo debutto assoluto sul tracciato lombardo; la serie, tra le più conosciute nel Bel Paese nel panorama delle due ruote, visiterà Cremona in occasione del suo quinto appuntamento. Il gran finale delle attività in pista vedrà invece il ritorno del WorldSBK, presentato per l’occasione dal CEO del Cremona Circuit Alessandro Canevarolo.

Il mondiale Superbike, infatti, tornerà a San Martino del Lago per il terzo anno consecutivo dopo due edizioni di grande successo, consolidando così la presenza di Cremona all’interno del campionato. L’Italian Round, previsto dal 25 al 27 settembre, rappresenta senza dubbio la punta di diamante di un calendario di elevato livello.

Cremona, tuttavia, non è solo terra di competizioni a due ruote. Da anni, infatti, il mondo dei kart ha trovato terreno fertile a San Martino del Lago, sede di un kartodromo che gode di elevato prestigio internazionale nel panorama delle competizioni juniores, risultando tra i più apprezzati sia in Italia che nel resto d’Europa. Fondamentale in questo il lavoro con WSK, il principale ente promotore nel mondo del karting, che proprio a Cremona organizzerà una delle tappe della Euro Series, una delle serie continentali più importanti al mondo, dall’8 al 12 luglio.

Un evento riconosciuto da piloti, team e addetti ai lavori come punto di riferimento continentale, sottolineando il ruolo di Cremona come palestra per i giovani piloti destinati a diventare i protagonisti del futuro. A evidenziare ulteriormente il prestigio del kartodromo è stato anche l’intervento di Ennio Gandolfi, responsabile karting del Cremona Circuit e tre volte campione del mondo di specialità.

Un calendario così ricco di manifestazioni di notevole valore non fa altro che consolidare il ruolo del Cremona Circuit come promotore del territorio circostante, grazie anche alla quotidiana attività di prove libere per auto e moto, sia stradali che racing. Il forte legame istituzionale tra il tracciato e la provincia di Cremona contribuisce ormai da anni alla crescita congiunta delle due realtà – tema sottolineato anche da Luciano Toscani, attuale vicepresidente della Provincia di Cremona e tra le principali figure presenti all’evento.

Manifestazioni e numeri di caratura globale comportano sfide organizzative non indifferenti, alle quali tuttavia il Cremona Circuit – insieme all’intera provincia – ha sempre risposto presente, portando costanti miglioramenti per rendere l’esperienza più sostenibile ed efficiente. L’arrivo di campionati internazionali influenza in modo diretto il turismo e la visibilità del territorio, che ha tanto da offrire dentro e fuori dalla pista: dai numerosi test organizzati presso il Cremona Circuit nel mondo delle due e delle quattro ruote, fino ai monumenti storici della provincia che custodiscono secoli di storia.

La presentazione del calendario 2026 ha sottolineato ulteriormente l’importanza del connubio tra innovazione e radicamento territoriale: fare affidamento sulle realtà storiche della provincia, mantenendo allo stesso tempo uno sguardo rivolto al futuro. È per questo che il lavoro di promozione del territorio, attraverso una serie di iniziative dedicate alla valorizzazione del contesto locale, acquisisce un’importanza sempre maggiore. Un tema fondamentale, evidenziato nel corso della presentazione, è l’investimento nelle nuove generazioni, che tra le numerose attività comprende anche le porte aperte alle scuole di Dedalo 2000, avvicinando i giovani sia al mondo del motorsport, sia ai valori che il territorio porta con sé.

Il connubio tra sport e tradizione storica raggiungerà inoltre il suo apice in occasione del weekend dedicato al WorldSBK, durante il quale la città organizzerà ancora una volta una spettacolare festa nella piazza principale di Cremona. Un’iniziativa che lo scorso anno ha generato grande interesse ed entusiasmo, come rimarcato nel corso della presentazione dal conduttore radiofonico Andrea Marchesi. Un evento che si affianca ad altre attività legate a realtà storiche del territorio come Botteghe Del Centro, con l’obiettivo di creare una vera e propria unione tra sport, cultura e identità locale. Sono dunque vitali anche le collaborazioni costruite attorno al circuito, tra cui quella con Intred, introdotta dal rappresentante del loro ufficio marketing Nicola Laffranchi. Un’azienda che lega il proprio nome al Cremona Circuit attraverso una partnership fondata su valori condivisi come connessione, innovazione tecnologica, e velocità.

Il forte legame con le radici storiche di Cremona verrà inoltre evidenziato da due importanti iniziative multimediali legate al Cremona Circuit. Nel corso dell’evento, infatti, sono stati presentati anche il nuovo podcast “Al Punto di Corda”, a cura del commentatore italiano del WorldSBK Edoardo Vercellesi, e un documentario su Angelo Bergamonti, stella tricolore delle due ruote a cui è intitolato il tracciato lombardo. Due iniziative che raccontano la storia del Cremona Circuit, contribuendo ulteriormente a posizionare la pista come luogo centrale della cultura motoristica italiana – unendo tradizione, innovazione e passione per il motorsport in una dimensione sempre più internazionale.

Alessandro Canevarolo, CEO Cremona Circuit:

“Il Cremona Circuit continua a crescere in modo esponenziale anno dopo anno: tra il ritorno per la terza volta del WorldSBK, la prima assoluta del Campionato Italiano Velocità e i diversi impegni nel mondo dei kart, nel 2026 ospiteremo una serie di imperdibili eventi di elevata caratura. Ciò non fa altro che rafforzare il ruolo da protagonista del Cremona Circuit nel contesto della sua provincia, contribuendo allo sviluppo di turismo e imprese grazie anche ai numerosi progetti pronti a valorizzare il nostro territorio. Per questo ci tengo a ringraziare la provincia di Cremona, insieme a tutti i nostri partner e sponsor, per il costante supporto: non vediamo l’ora di entrare nel vivo di questa stagione”.

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