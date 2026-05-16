Forza Italia a Viadana: confronto pubblico con Salini e Mazzali

“Cresce Forza Italia, cresce Viadana” è lo slogan scelto dal partito per l’incontro pubblico in programma oggi alle 17.30 ai Giardini Cocktail Bistrot, appuntamento organizzato a sostegno della candidatura a sindaco di Mara Azzi.

L’iniziativa porterà in città esponenti di Forza Italia a livello provinciale, regionale ed europeo. Interverranno infatti l’europarlamentare Massimiliano Salini, la consigliera di Regione Lombardia Barbara Mazzali, il segretario provinciale del partito Michele Falcone e il segretario cittadino Stefano Mattana.

Nel corso della serata verranno affrontati i principali temi della campagna elettorale, le proposte amministrative della coalizione “Viadana in Salute” e le prospettive politiche per il territorio.

Uno degli aspetti maggiormente evidenziati dagli organizzatori riguarda il percorso di rinnovamento avviato all’interno della sezione locale del partito, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. Un tema sul quale si sofferma il segretario cittadino Stefano Mattana, che sottolinea il lavoro svolto negli ultimi anni per costruire una squadra giovane e rinnovata.

“La nostra sfida, da quando sono diventato segretario – spiega Mattana – è stata quella di aprire la sezione al contributo dei giovani. Guardando la nostra squadra, credo che il risultato sia stato ampiamente raggiunto”.

Nel proprio intervento Mattana ha inoltre evidenziato il ruolo della candidata sindaco all’interno del gruppo e il rapporto costruito con i candidati più giovani. “Mara è una persona estremamente preparata e con grande esperienza – afferma – e questo aiuta molto anche i ragazzi più giovani. Si pone sempre in maniera positiva, incoraggia il confronto e riesce a stimolare e a mettere a proprio agio chi si avvicina per la prima volta all’esperienza politica”.

“Ringrazio Stefano Mattana e tutta Forza Italia – dichiara Azzi – per l’impegno e la passione che stanno mettendo in questa campagna elettorale. Una Viadana in Salute è una Viadana che guarda al futuro unendo esperienze e nuove competenze. La lista di Forza Italia è composta da giovani dinamici, preparati e intraprendenti, che hanno scelto di mettersi in gioco con entusiasmo e spirito di servizio. Sono felice di averli al mio fianco in questo percorso”.

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