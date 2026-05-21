Viadana Democratica chiede interventi urgenti su via Argine Bogina

Tornano al centro dell’attenzione le condizioni della viabilità nelle frazioni nord del territorio viadanese. A sollevare il problema è Silvio Perteghella, portavoce di Viadana Democratica, che richiama l’attenzione sulla scarsa manutenzione di alcune arterie stradali e, in particolare, sulla situazione di via Argine Bogina, dove al deterioramento del manto stradale si somma la problematica connessa al rischio di cedimenti verso il canale di bonifica.

Perteghella chiede un intervento urgente sia al Comune di Viadana sia al Parco Regionale Oglio Sud, sottolineando come la situazione possa avere ripercussioni anche sulla sicurezza di chi percorre quotidianamente la strada: “Quando si pensa alla manutenzione delle strade, l’immagine collettiva è data dalla sommatoria delle valutazioni che ognuno di noi ottiene in base alle strade che è abituato a percorrere con auto, motocicletta e bicicletta”.

Il portavoce di Viadana Democratica amplia poi il ragionamento all’intero territorio comunale. “Il territorio viadanese per superficie è il secondo della Lombardia, preceduto soltanto dal comune di Milano capoluogo. Quando si parla di manutenzione delle strade non si deve pensare quindi soltanto al capoluogo o alle frazioni di Cicognara e Cogozzo; nelle frazioni a nord di Viadana abbiamo molte situazioni di scarsa manutenzione“.

Perteghella entra quindi nel dettaglio della situazione più critica. “Via Argine Bogina è una delle strade più problematiche, non soltanto per il ripristino del manto usurato, ma per il rischio che parte della strada possa franare all’interno del canale di bonifica”.

Il portavoce individua poi le competenze dei diversi enti coinvolti. “La messa in sicurezza delle sponde nei punti peggiori è una competenza alla quale deve adempiere il Parco Regionale Oglio Sud. Il ripristino del manto di usura è di competenza del Comune di Viadana”.

L’esponente della civica progressista ricorda il precedente intervento di manutenzione nell’area risalente a diversi anni addietro: “Nel lontano 2009 ero membro permanente dell’assemblea del Parco Regionale Oglio Sud delegato dal sindaco di Viadana e sollecitai un intervento di messa in sicurezza delle sponde. Oggi la capacità di tenuta dei rinforzi applicati 15 anni fa è da ripristinare totalmente e probabilmente ci sono altri punti che necessitano di interventi di rinforzo per evitare che parte della strada possa franare nel canale di bonifica”.

Infine l’appello rivolto alle istituzioni competenti. “Invitiamo il Sindaco di Viadana e il Presidente del Parco Oglio Sud ad intervenire al più presto prima che la situazione possa avere dei risvolti negativi anche per l’incolumità di chi transita quotidianamente. Se ciò non dovesse accadere non esiteremo a rivolgerci al Prefetto di Mantova per ovvie ragioni di sicurezza, indipendentemente dall’esito delle elezioni comunali”

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