Del Bono e "Spillo" Altobelli con la delegazione bresciana a Bozzolo per don Primo

Sembra che il vento del grande calcio, legato ai fasti del passato, abbia invaso il nostro territorio. Dopo Sabbioneta e Viadana, che giovedì pomeriggio si sono infiammate attorno alla figura di Gigi Buffon — prima al Teatro all’Antica, dove il campione ha ricevuto il Toson d’Oro dal Rotary Club, e successivamente nel salone della famiglia Saviola per una cena con oltre 500 invitati — ieri è stata la volta di Bozzolo accogliere un altro ex protagonista del calcio italiano.

Alessandro “Spillo” Altobelli è stato infatti notato per le vie del centro e successivamente seduto alla pizzeria “Da Pasquale”. Un’atmosfera decisamente diversa rispetto al bagno di folla registrato il giorno precedente a Sabbioneta, anche perché l’ex attaccante si trovava in compagnia di un gruppo di visitatori bresciani impegnati in un percorso nei luoghi cari a don Primo Mazzolari.

La comitiva era composta, tra gli altri, da monsignor Giacomo Bazzoni e monsignor Gabriele Filippini, dall’ex sindaco di Brescia Emilio Del Bono — oggi vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia — e da alcuni amministratori del territorio: Federica Ferrari, sindaca di Piadena Drizzona, Marcello Volpi, sindaco di Torre de’ Picenardi, Enrico Tabaglio, sindaco di Tornata, oltre al primo cittadino di Bozzolo Giuseppe Torchio.

Dopo il pranzo il gruppo si è diviso: i rappresentanti politici si sono appartati per affrontare il tema del proseguimento della linea ferroviaria tra Piadena, Codogno e Milano, progetto che al momento sembrerebbe privo di adeguati finanziamenti.

Una situazione che preoccupa gli amministratori coinvolti, i quali hanno voluto sottoporre dubbi e timori a Del Bono affinché la questione venga portata all’attenzione della Regione e successivamente del Governo. L’obiettivo è evitare che il raddoppio ferroviario Mantova-Codogno si trasformi nell’ennesima incompiuta, come accaduto con la discussa autostrada Tirreno-Brennero, ferma da anni nella Bassa Parmense, nelle campagne di Sissa Trecasali.

Altobelli, oggi settantenne e opinionista per una radio bresciana, ha ricordato i gloriosi giorni del Mondiale di Spagna del 1982, culminati con la conquista del titolo iridato. Anche a lui i presenti hanno chiesto spiegazioni sull’attuale crisi del calcio italiano. La risposta è stata sostanzialmente la stessa fornita da Buffon il giorno precedente a Sabbioneta e Viadana: la mancanza di un adeguato vivaio giovanile, l’assenza di grandi campioni come quelli del passato e probabilmente altri fattori che il movimento calcistico non è ancora riuscito a risolvere completamente.

Ros Pis

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