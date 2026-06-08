Interflumina protagonista: record di società per la staffetta femminile

L’atletica leggera è nel pieno della stagione agonistica e dai campi di gara arrivano ottime notizie per i colori dell’Interflumina. Protagoniste, in campo femminile, le Under 18 che, con la staffetta 4×100, hanno ottenuto il record di società e il minimo per gli Italiani. Altrettanto eccellente il doppio record di società conquistato dalla lanciatrice Melissa Boldrini che, in entrambi i casi, ha centrato anche il minimo per i tricolori.

Le protagoniste dell’eccellente prova nella 4×100 sono Edda Buglia e Aurora Cavalca, entrambe di Viadana, Asia Artoni di Casalmaggiore e Agata Sassi di Sabbioneta. Il quartetto ha chiuso in 48″61, tempo che rappresenta un netto miglioramento rispetto al precedente 49″06. Il risultato consente inoltre di migliorare il precedente record Interflumina di 50″13, appartenente al quartetto formato da Storti, Boateng, Goi e Alberini.

Melissa Boldrini, di Roncadello, ha invece polverizzato il proprio record nel lancio del disco, passando da 40,58 a 43,59 e andando ad occupare la seconda posizione a livello nazionale. L’atleta si è distinta anche nel getto del peso, dove ha raggiunto la misura di 11,25, superando il record di società appartenente a Fiorenza Ferrari dal 1977 e fermo a 10,25.

In campo maschile si è messo in evidenza Karanjot Singh, che ha ottenuto il minimo nel lancio del martello Allievi con la misura di 51,50. Agli Italiani Promesse accederà invece Al Mehdi Bouchouata sugli 800 piani. A livello giovanile è inoltre da segnalare la convocazione nella rappresentativa della Lombardia, per una gara nazionale, della saltatrice con l’asta Irene Federici e della velocista Rita Buglia.

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