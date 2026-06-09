Di Sciascio (Regione Puglia): “25 anni InfoCamere, traguardo importante per il nostro territorio”

(Adnkronos) – “Quello dei 25 anni di InfoCamere a Bari è un traguardo importante, perché racconta il valore che questa realtà rappresenta per il territorio”. Lo ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, a margine delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale.

“Dobbiamo imparare sempre di più a utilizzare i dati per assumere decisioni consapevoli e, in questo senso, il contributo di InfoCamere è fondamentale”, ha sottolineato l’assessore che ha aggiunto: “Viviamo in un mondo in cui i dati sono il vero driver dello sviluppo, quello che un tempo era considerato il petrolio del futuro”.

“InfoCamere dispone di un patrimonio informativo di grande valore che continuerà a essere una risorsa importante per la crescita e il bene della nostra comunità”, ha concluso Di Sciascio.