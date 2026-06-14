Ultime News

14 Giugno 2026 Dimensione Danza: tre serate d’incanto al Teatro Comunale casalese
14 Giugno 2026 Gazzuolo, ecco la giunta: e il record vale per Quaiotti il ruolo di vice
14 Giugno 2026 Riccardo Orsoni diventa papà, è nata la figlia Sienna
14 Giugno 2026 Nuovi parroci e collaboratori: novità a Rivarolo del Re, Cingia, Torre e San Giovanni
14 Giugno 2026 CantaBozzolo ha scelto: i finalisti per il 2026. Col videomessaggio del Maestro Cirillo
Nazionali

Mondiali, oggi Germania-Curacao – Diretta

(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Germania. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale tedesca sfida il Curacao – in diretta tv e streaming – nella prima partita del girone E, completato da Ecuador e Costa d’Avorio. La squadra di Nagelsmann arriva all’appuntamento con il favore dei pronostici, mentre la Nazionale caraibica è alla prima storia partecipazione a una Coppa del Mondo. 

 

Alle 22 invece in campo l’Olanda contro il Giappone. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...