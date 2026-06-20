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Nazionali

Ecuador-Curacao: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – I Mondiali 2026 continuano con la seconda giornata. L’Ecuador sfida Curacao – in diretta tv e streaming – nella seconda partita del girone E. La Nazionale sudamericana è reduce dalla sconfitta contro la Costa d’Avorio alla prima giornata, che si è imposta 1-0, mentre quella caraibica è stata travolta dalla Germania con un pesante 7-1 all’esordio assoluto in Coppa del Mondo. 

 

La sfida tra Ecuador e Curacao è in programma nella notte tra oggi, sabato 20, e domani, domenica 21 giugno, alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Ecuador (4-4-2): Galindez; Hincapié, Pacho, Ordonez, Franco; Minda, Vite, Caicedo, Yeboah; Valencia, Plata. Ct. Beccacece. 

Curacao (4-3-1-2): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Bacuna, L. Bacuna, Comenencia; Chong; Hansen, Locadia. Ct: Advocaat. 

 

Ecuador-Curacao sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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