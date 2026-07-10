Il Day Hospital Oglio Po svelato al consigliere internationale Rotary Ballotta

Il Day Hospital Oncologico dell’ospedale Oglio Po ha ricevuto ieri una visita molto particolare. A tre anni dalla sua apertura, la struttura è stata visitata da Massimo Ballotta, componente del Board del Rotary International, l’organismo che rappresenta il Rotary a livello mondiale.

Ballotta, originario del Veneto, ha voluto conoscere da vicino il lavoro svolto dal reparto oncologico e le attività dedicate ai pazienti. La visita ha rappresentato un momento importante di confronto e di valorizzazione per una realtà sanitaria che, in questi tre anni, ha consolidato il proprio ruolo nel territorio.

Ballotta ha potuto osservare gli spazi, i servizi offerti e l’impegno quotidiano del personale sanitario. Un’occasione per mettere in luce il percorso intrapreso dal Day Hospital Oncologico dell’Oglio Po e l’importanza dell’assistenza oncologica vicina ai cittadini.

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