Ultime News

10 Luglio 2026 Tutti in bici in sicurezza col service Rotary CVS per la Giocainbici Oglio Po
10 Luglio 2026 Sabbio Summer Fest: al via l’edizione del ventennale
10 Luglio 2026 Il Day Hospital Oglio Po svelato al consigliere internationale Rotary Ballotta
10 Luglio 2026 Piadena Drizzona, la danza internazionale arriva in piazza con “Orbit”
10 Luglio 2026 Calcio, la Casalese alza il sipario sulla nuova stagione
Cronaca

Il Day Hospital Oglio Po svelato al consigliere internationale Rotary Ballotta

di Simone Bacchetta

Ballotta ha potuto osservare gli spazi, i servizi offerti e l’impegno quotidiano del personale sanitario. Un’occasione per mettere in luce il percorso intrapreso dal Day Hospital Oncologico dell’Oglio Po e l’importanza dell’assistenza oncologica vicina ai cittadini

In foto un momento della visita
Fill-1

Il Day Hospital Oncologico dell’ospedale Oglio Po ha ricevuto ieri una visita molto particolare. A tre anni dalla sua apertura, la struttura è stata visitata da Massimo Ballotta, componente del Board del Rotary International, l’organismo che rappresenta il Rotary a livello mondiale.

Ballotta, originario del Veneto, ha voluto conoscere da vicino il lavoro svolto dal reparto oncologico e le attività dedicate ai pazienti. La visita ha rappresentato un momento importante di confronto e di valorizzazione per una realtà sanitaria che, in questi tre anni, ha consolidato il proprio ruolo nel territorio.

Ballotta ha potuto osservare gli spazi, i servizi offerti e l’impegno quotidiano del personale sanitario. Un’occasione per mettere in luce il percorso intrapreso dal Day Hospital Oncologico dell’Oglio Po e l’importanza dell’assistenza oncologica vicina ai cittadini.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...