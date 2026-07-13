Belforte, torna la tradizione con la 29esima Festa della Rana e dello Stracotto

Per il 29° anno, il Circolo La Torre di Belforte, che quest’anno celebra il 57° anniversario dalla fondazione, torna a organizzare una delle manifestazioni di maggior successo dell’estate mantovana, forte dei risultati ottenuti nelle edizioni precedenti e delle tantissime attestazioni di apprezzamento ricevute nel corso degli anni.

La Festa della Rana e dello Stracotto affonda le proprie radici nella tradizione culinaria belfortese e nasce con l’obiettivo di conservarla e farne conoscere l’unicità. Protagonisti indiscussi sono le rane, servite fritte oppure immerse in una soffice frittata, e lo stracotto d’asino, autentici simboli della gastronomia locale. Queste specialità sono state più volte citate anche dal Conte Nuvoletti nei suoi numerosi scritti dedicati alla tradizione gastronomica mantovana.

Negli anni la manifestazione ha trovato spazio anche in importanti pubblicazioni dedicate alle tradizioni enogastronomiche lombarde, come Il Mantovano da gustare e Alle porte del gusto, oltre che su numerosi portali specializzati, tra cui Italiano DOC, Sagre Piemonte, Sagritaly, OOO Eventi, Mondo del Gusto, MangiaSagre, Viaggiare Lombardia, Sagre Fiere Eventi e ItaliaDonna.

Durante la festa sarà possibile gustare le tre ricette simbolo di Belforte, tutte insignite della certificazione De.Co. (Denominazione Comunale):

Stracotto d’Asino alla belfortese

Frittata con le Rane alla belfortese

Risotto alla belfortese (con salsiccia, piselli e pomodoro)

Accanto ai piatti della tradizione saranno proposte numerose altre specialità, tra cui:

Pesce gatto fritto

Psina fritta

Mezzemaniche con lo stracotto

Spalla cotta di San Secondo

Mostarda cremonese con Grana Padano

Sbrisolona e altri dolci tipici mantovani

Le ultime edizioni della Festa della Rana e dello Stracotto hanno richiamato migliaia di visitatori provenienti da tutto il Nord Italia, premiando l’impegno degli organizzatori nel preservare l’autenticità della tradizione. Anche quest’anno tutto il paese è al lavoro per offrire un’accoglienza sempre migliore.

Tra i punti di forza della manifestazione figurano la doppia linea di distribuzione, che permette di ridurre sensibilmente i tempi di attesa, la nuova pista da ballo in metallo e un rinnovato Spazio Giovani dedicato ai DJ set.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Gazzuolo.

Le quattro serate, tutte a ingresso gratuito, animeranno la centralissima Piazza Risorgimento con musica dal vivo, orchestre di liscio e DJ set, fino al gran finale con Radio StudioPiù.

Nelle serate di venerdì, sabato e domenica sarà inoltre attivo lo Spazio Giovani, con DJ set dedicati.

Programma

Venerdì 17

Ore 21.30: Orchestra Spettacolo Katia Belli

A seguire: Spazio Giovani con DJ Titans

Sabato 18

Orchestra Spettacolo Roberto Tagliani

A seguire: Spazio Giovani con DJ Dave

Domenica 19

Orchestra Spettacolo Maurizio Medeo

A seguire: Spazio Giovani con DJ Brindiamo e DJ Bottura

Lunedì 20

Grande serata finale con i DJ di Radio StudioPiù

Quattro serate all’insegna della buona cucina, della musica e della convivialità, per vivere e riscoprire una delle tradizioni più autentiche del territorio mantovano.

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